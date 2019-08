El Govern vol avançar cap al preu més baix o la gratuïtat del transport públic

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va anunciar ahir que el Govern té la voluntat d’anar rebaixant les tarifes del transport públic i avançar cap a la seva gratuïtat. De tota manera, ja va especificar que «per prendre aquesta decisió abans cal disposar de la informació necessària, sobretot conèixer el cost que la mesura representaria per a l’Estat».

De fet, les tarifes que s’aplicaran a partir del proper dilluns ja han experimentat una primera modificació respecte a les actuals i si bé el bitllet senzill i el d’anada i tornada s’incrementen en un 2%, els abonaments de diversos viatges es redueixen entorn d’un 10%, segons va subratllar Gallardo, «amb l’objectiu d’incentivar els usuaris habituals». Tot i tractar-se d’una acció a llarg termini, el titular d’Economia va admetre que arribar a un preu molt baix del transport públic o inclús a la seva gratuïtat seria «molt bona notícia».

Jordi Gallardo: «[Per avançar cap a la gratuïtat del transport públic], abans cal la informació necessària»

Pel que fa a l’entrada en funcionament de la nova xarxa d’autobusos, el ministre de Presidència va remarcar que els abonaments no podran adquirir-se fins al proper dilluns 2 de setembre, quan podran comprar-se tant al conductor com a la nova Oficina de Transport Nacional Regular que s’ha habilitat a l’Estació Nacional d’Autobusos. Tot i així, Gallardo va voler llençar un missatge de tranquil·litat i aclarir que «ningú perdrà el saldo dels abonaments caducats, ja que en el cas dels que corresponen a la concessionària que segueix operant serà ella mateixa qui farà el traspàs de diners a la nova targeta mentre que aquells usuaris que disposen de bitllets de la companyia que ha deixat d’operar hauran d’adreçar-se al Ministeri d’Economia».

Malgrat que desconeixen el nombre de persones afectades per aquesta darrera situació, Gallardo va assegurar que quan els usuaris acudeixin al ministeri a la recerca d’una compensació se’ls tramitarà la devolució dels diners que tinguin acumulats en els tiquets caducats. De tota manera, va admetre ser conscient del «neguit» que els canvis poden provocar en els usuaris alhora que va demanar «un esforç» de totes les parts per tal de resoldre les dificultats que puguin anar sorgint. «Hem de tenir present que el que estem aconseguint és una millora del servei», va posar de relleu el ministre.

Major cobertura del territori

Tot i que des que va publicar-se el plec de bases de les noves línies d’autobusos ja s’han anat explicant la majoria de canvis i novetats que arribaran a partir del proper dilluns, en la roda de premsa de presentació d’ahir el ministre de Presidència va incidir en aspectes com l’ampliació de la cobertura del territori o dels horaris de les línies. Tal com va recalcar el tècnic de Transports Ferran Moli, les tres línies de les Valls d’Orient permetran cobrir millor Escaldes-Engordany. Si bé fins ara les línies L2 (Encamp), L3 (Soldeu) i L4 (Pas de la Casa) realitzaven el mateix itinerari per dins d’aquesta parròquia, a partir del proper dilluns cadascuna en cobrirà una part per tal d’arribar a totes les zones. «L’L2 passarà per la part del mig; l’L3 per la part alta per tal d’acostar-se a l’hospital; i l’L4 per la CG2 amb l’objectiu de reduir el trajecte fins al Pas de la Casa», va especificar Moli.

Entre les prestacions que s’incorporaran, hi ha el wifi dins dels vehicles o el temps d’arribada dels busos a les marquesines

Pel que fa als horaris, sobretot s’han volgut adaptar al tancament dels comerços i totes les línies s’han allargat fins a les 22.00 hores, i inclús mitja hora més els caps de setmana i festius. En el cas de l’L2, que connecta Andorra la Vella amb Encamp, el ministre d’Economia va explicar que «s’ha realitzat un canvi d’horari ja abans de la posada en funcionament del nou model». Diversos usuaris van queixar-se al comú perquè s’havia eliminat l’autobús de les 6.30 hores i el necessiten per anar a treballar, «de manera que de seguida que va arribar-nos la queixa ho vam rectificar», va posar de relleu Gallardo tot remarcant que la nova plataforma intermodal els permetrà «fer canvis més ràpids quan es detectin deficiències». En aquest sentit, ja va alertar que a mesura que vagin recollint informació sobre el comportament dels usuaris podran anar realitzant modificacions «per oferir un millor servei», sigui pel que fa a la ubicació de les parades, els recorreguts de les línies, els seus horaris o freqüències.

La segona fase, al 2020

Des del Ministeri d’Economia van informar que a partir del dilluns es posarà en marxa la fase inicial del nou model de transport públic però que no serà fins al primer semestre de l’any vinent que començarà a desenvolupar-se la segona. «Primer hem prioritzat posar en marxa un nou servei de qualitat i després anirem ajustant-nos i adaptant-nos a les noves necessitats que vagin sorgint», va argumentar el tècnic de Transports. Entre les prestacions que aniran desplegant-se a partir del 2020, hi ha el llançament de l’aplicació que està desenvolupant FEDA, Mou_T_B, al mes de març, que ha de proporcionar informació en temps real de les línies d’autobusos als usuaris i oferir-los d’altres opcions com la de comprar els abonaments. Segons va avançar Moli, també s’acabarà incorporant wifi als vehicles així com pantalles a les marquesines per informar del temps d’arribada dels autobusos.