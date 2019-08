Andorra entra en el precalendari del Campionat del Món d’X-Trial

La Federació Internacional de Motociclisme (FIM) va desvelar ahir el calendari provisional d’X-Trial i, de nou, Andorra entra dins de la previsió de les proves indoor. La capital seria la seu de la darrera prova de la competició, el dia 25 d’abril si finalment la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) obté el vistiplau d’Andorra Turisme. L’entitat s’ha de reunir la setmana vinent amb el Ministeri de Turisme i, per tant, es vol mostrar prudent pel que fa a aquest tema, ja que amb el canvi a l’executiu encara no s’ha abordat el pressupost que es destinarà a la prestigiosa competició motociclista que, una altra vegada, es disputaria al Poliesportiu d’Andorra, ja que és una jornada en la qual el BC MoraBanc Andorra no juga a casa.

Segons va explicar la presidenta de l’entitat, Natàlia Gallego, «la data d’Andorra no està gens confirmada encara que si hi hagués una, seria aquesta». «Ens fa falta veure el patrocini d’Andorra Turisme i per tant, no podem dir que l’X-Trial estigui confirmat», comentava i destacava que «és molt bona notícia sortir en el calendari». «Hi ha hagut canvi en el Ministeri de Turisme i no sé si per defecte agafarà els patrocinis que es feien amb el món de la moto, que eren el Mundial outdoor, l’indoor i els dos anys que hem fet la gal·la FIM», revelava i reiterava que «no em vull avançar, encara que estarem molt contents si ho aconseguim». «En tot cas, si torna a ser la darrera cita del Mundial que és quan es fa l’entrega dels premis als campions del món, és una molt bona notícia», assegurava i recordava que «l’any passat va ser un èxit, ja que va venir molta gent que no sol venir a veure trial». «S’ha donat a conèixer i l’any que ve es podrà omplir encara més el pavelló, inclòs no regalar tantes entrades per part del promotor», afegia. «Estem a l’espera», sentenciava.

La competició torna a tenir una base europea interessant però aquest any destaca que se celebrarà a Quito, (Equador), que acollirà la sisena ronda el 29 de febrer de l’any 2020. Aquest esdeveniment, per tant, suposa el retorn del trial a l’Amèrica Llatina un fet que, segons l’organització «suposa un pas crucial en el creixement previst de l’esport que pretén incloure a més països en les temporades vinents». Destaca que, per exemple, en una competició en la qual tornarà a tenir com a líder el resident Toni Bou i com no podria ser d’una altra manera, defensarà el títol, es disputarà a 2.800 metres d’altitud, visitant el Coliseu General Rumiñahui. Per tant, les característiques de les motos s’hauran d’adaptar a aquesta altura.

D’altra banda, el Campionat del Món FIM també oferirà una altra cursa fora d’Europa, serà a l’illa francesa de La Réunion, a prop de Madagascar.

Pel que fa a les cites europees, se celebraran proves a Rennes, Budapest, Barcelona i Bilbao. La competició també retornarà a Àustria després de dos anys d’absència i se celebrarà l’X-Trial Wiener Neustadt, el 21 de març del 2020.

Amb Toni Bou

Després de tot això, Andorra tindria el gran honor de celebrar la competició, una prova que, de nou, l’any passat va ser guanyada per Toni Bou, que sens dubte voldrà sumar un altre títol per refermar-se com el millor pilot de la història. Per altra banda, l’FMA encara està pendent de saber alguna cosa de la prova outdoor, que Andorra acolliria el mes de setembre.