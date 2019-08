Albert Llovera torna a l’acció a França en el Mundial de Rallycross

El calendari del Campionat del Món de Rallycross se segueix completant i diumenge és el torn del meeting de França, que es disputarà al circuit de Lohéac–Bretanya. És la penúltima cita del campionat i Albert Llovera provarà d’incidir en el desenvolupament les novetats introduïdes en el seu vehicle.

El traçat compta amb un recorregut total de 1,07 quilòmetres, dels quals el 33% són de terra i la resta d’asfalt. La cita francesa porta bons records al pilot andorrà, ja que l’any passat va obtenir-hi la millor actuació al Mundial. Fa un mes i mig que no competeix al campionat i en aquest període «ens hem centrat en la posada a punt de l’accelerador electrònic, una modificació que ens ha d’ajudar molt en aquesta recta final de temporada. La setmana passada vam estar a Suècia i gairebé el vam deixar al 100%. Ens va quedar algun detall en el qual continuarem treballant a Lohéac per aconseguir que l’esmentat accelerador ens donés tota la seva potència», assenyalava Llovera. La inactivitat ha marcat les darreres setmanes, presentant-se «després d’uns mesos de juny i juliol molt densos amb moltes carreres, sense gairebé temps per fer el mínim manteniment de la mecànica, ara ens trobem amb la prova de França, penúltima del calendari, i l’última no es correrà fins a principis de desembre» a Sud-àfrica, un fet que farà que «no podrem valorar del tot les últimes modificacions fetes en la mecànica, fins d’aquí a tres mesos, com a mínim». Demà es realitzen les mànegues de classificació. La quarta i última, les semis i la final tindran lloc diumenge.