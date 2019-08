L’assistència a les ‘Nits d’estiu’ augmenta un 60%

La temporada de les Nits d’Estiu organitzades per FEDA Cultura van tenir una pujada significativa de públic assistent en les seves activitats respecte a l’any passat. La programació de les visites nocturnes a l’MW Museu de l’Electricitat i el Camí Hidroelèctric d’Engolasters van tenir un creixement del 60% en comapració al 2018.

La participació va ser de 502 persones, per les 313 que s’hi van reunir fa un any. El programa comptava amb visites per promoure i divulgar el patrimoni històric i natural d’Andorra, a més d’entre altres activitats l’observació de la pluja d’estels, d’actuacions musicals, i per primera vegada, d’una visita teatralitzada al Camí Hidroelèctric d’Engolasters, inspirada en els hàbits dels treballadors que vivien a la Casa del Guarda l’any 1934.

El Camí Hidroelèctric d’Engolasters estarà obert fins al 31 d’agost amb visites programades a les 10.00 hores, 12.00 15.00 i 17.00 i a partir del mes de setembre tots els dissabtes a les 11.00 i a les 15.00. Per la seva banda, l’MW Museu de l’Electricitat està obert tot l’any de dimarts a dissabte, de 9.30 a 13.30, i de 15.00 a 18.30 hores. Els diumenges i festius, de 10.00 a 14.00. La bona acollida aconseguida aquest any fa que de cara al 2020 FEDA segueixi apostant per les activitats culturals i es plantegi ampliar l’oferta actual. Des de l’entitat asseguren que aquestes vindran «carregades de ritme, màgia i diversió».