Escabrós i Cerqueda, baixes de darrera hora

Iu Escabrós i Gerard Cerqueva van patir un accident i es perdran l’Europeu sub-17 que es disputa a Torres Verdas, Portugal. La selecció s’estrenarà contra Itàlia i també jugarà davant Espanya, Itàlia, Anglaterra i Israel.

Nil Castellví s’estrena a la banqueta de la selecció i disposarà de Cerni Castellón, Jan Moya, Ferran Buen, Gerard Drets, Pol Bertran, Matias Chillón, Dani Guitart, Martí Farrero i Roger Buen. Cerqueda, per la seva part, viatja amb la delegació. «Afrontem el repte amb molta il·lusió, amb moltes ganes de competir amb nanos que comencen aquest any i és el seu debut», comentava Castellví i destacava que «malauradament els accidents que han patit han fet que dos jugadors no ens puguin acompanyar». «Ens ha tocat una mica la moral però igualment anem amb moltes ganes», afegia.

Pel que fa a l’objectiu, va revelar que «és gaudir, aprendre molt d’aquest europeu, perquè tenim moltes incorporacions noves, i fer el millor resultat que puguem». «Hem de donar-ho tot i lluitar a casa partit», comentava.