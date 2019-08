Les ‘Llegendes misterioses sota la llum de la Lluna’ creixen

L’any passat va comptar amb 200 assistents, mentre que el 2017 van ser 156. Cada dimecres d’agost es va penjar el cartell de complet superant la cinquantena de persones, la majoria de les quals eren del país. Fins al 80% eren d’Andorra. L’augment en la participació no només va ser en la gent local, sinó també en els turistes, que aprofitant l’estada al Principat van voler conèixer aspectes de la parròquia que s’explicaven en l’activitat, que comptava amb la narradora, Assumpta Mercader i el grup de música dels Pirineus, Els Pardals. La novetat d’introduir la temàtica de les bruixes a les narracions va ser ben valorada pels participants per tenir l’oportunitat de conèixer històries poc conegudes del patrimoni immaterial del país i de Sant Julià. També en el marc dels Vespres d’agost, 116 espectadors van assistir al Vespre de Museu & Música que va incloure visites nocturnes guiades al Museu del Tabac, visites lliures a l’exposició temporal i el concert, Una vetllada de pel·lícula.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació