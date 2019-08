Compromís demana accions fer afavorir la conciliació

El grup municipal de Compromís X La Seu creu que calen «més mesures per conciliar vida laboral i familiar a la Seu». Concretament, el grup municipal veu insuficient l’oferta del Casal Municipal d’Estiu pel fet que «només s’ofereix en 39 dels 82 dies de vacances escolars, i només als matins». Aquest servei públic funciona els dies laborables d’estiu, tant al juliol com a l’agost, un fet que l’equip de govern defensa tot recordant que hi ha poques ciutats de les dimensions de la Seu que presentin una oferta municipal semblant.

Compromís va manifestar que «l’arribada de les vacances escolars suposa un veritable maldecap per a un gran nombre de famílies» en aquells casos en què els progenitors treballen i creuen que «no hi ha cap opció que els hi solucioni el problema al 100%», va informar RàdioSeu.

Hi afegeixen que «quan es tracta de parelles que la feina els hi permet es reparteixen les vacances: mentre un treballa l’altre té cura dels fills, i després canvi de torn, però ningú fa veritables vacances». Carlota Valls, regidora de CXLS, opina que «el recurs del casal d’estiu és una mesura parcial» perquè els dies en què està obert «representen només la meitat de les vacances, només és al matí i els dies laborables». En aquest sentit, addueixen a famílies en què els progenitors treballen en hotels, restaurants o serveis turístics i han de treballar el cap de setmana.

Valls també apunta que «d’altres famílies recorren als padrins», sobre els quals creu que «gaudir del néts una estona és una alegria, però haver de cuidar-los tot l’estiu és una tortura» i que «també tenen dret a gaudir de l’estiu i no suportar aquesta càrrega» que considera que «afecta la seva salut física i psicològica». Pel que fa als serveis de cangur o activitats de lleure privades, la regidora conclou que «té un cost que moltes famílies no poden afrontar» i que en bona part «se solen concentrar en els mateixos dies que el casal municipal». A tot plegat, Compromís hi afegeix que veuen «insuficient» l’oferta de beques per a activitats a l’estiu».