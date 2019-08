Una joieria d'Andorra, implicada en una xarxa de venda il·legal d'or

Sis francesos i un andorrà han estat detinguts en el desmantellament d'una trama de venda il·legal d'or que s'ha portat a terme entre Haute-Garona, Ariège, Lot-et-Garona, Gironde i Andorra, segons indica el diari francès La Depeche.

La investigació, que estava oberta des de setembre del 2018, era part d'una comissió rogatòria oberta per 'conspiració criminal' i 'blanqueig de diners'. De les sis persones acusades, hi han cinc detinguts, entre ells tres germans d'entre 40 i 50 anys. Segon la publicació francesa, 'se sospita que hi haguessin sostret el mineral preciós sense tenir les autoritzacions necessàries abans de vendre'l a Andorra'.

Segons les fonts indicades al diari francès, el codi miner del país veí imposa autoritzacions per extreure or, sempre que s'utilitzi maquinària però no els 'entusiastes' que amb un tamís escorcollen els rius per trobar-ne. El permís del Govern és condició indispensable per extreure'n.

Segons 'ladepeche.fr' les peces d'ors haurien arribat a Tolosa amb documentació falsa, per culpa de la inexistència de permisos del Govern francès. La trama, segons indica la publicació francesa, passava per falsejar amb industrials la manera de com s'havia trobat el mineral. Aquest es portava a l'alta Garona on s'haurien identificat tres jaciments: Grenade, Carbonne i Mauzac. Però també es van trobar a Ariège, Saverdun, Gironde i Lot-et-Garona, on la trama havia recreat un autèntic taller.

Els petits lingots d'or es venien a una botiga de compra d'or d'Andorra, on el seu propietari va ser detingut, tot i que a hores d'ara ja està en llibertat.

La investigació va començar el 2016 quan la Secció d'Investigació de Tolosa rep una informació anònima sobre moviments sospitosos del possible tràfic d'or. Sota les ordres del magistrat de Tolosa, Ethel Blans, s'engega una comissió rogatòria i amb coordinació amb la Policia d'Andorra, qui detecta l'establiment en qüestió.

Des de febrer de 2018 fins a febrer de 2019, els investigadors estimen que almenys 117.000 euros, en forma de lingots, han passat d' Occitània i Aquitània al Principat. Tot i això, el benefici obtingut podria ser molt superior. "Creiem que van passar almenys deu anys des que estava al seu lloc. Deduïm que va ser diversos centenars de milers d'euros", va dir una font judicial a La Depeche.