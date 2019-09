Tal dia com avui de fa 7 anys

La CASS tancarà l’any amb dèficit inferior a 30 milions. Les mesures dutes a terme, com l’augment del cost de la sanitat, permetien reduir un 25% el dèficit previst, però la parapública considerava «preocupants» les pèrdues

Andorra i França renovaran el Conveni fins al 2023. Els Governs de la República Francesa i del Principat van anunciar que renovarien el conveni i, així, l’ensenyament francès continuaria depenen del Ministeri de l’Educació Nacional francès.

La Policia deté quatre asiàtics per robar perfums per 1.314 euros. El servei de l’ordre va detenir dues persones de nacionalitat xinesa i dues de mongola per sostraure perfums de diferents establiments del país. Els lladres burlaven els arcs de seguretat amb bosses folrades.

Encamp fa la dança més bella. Un centenar de dansaires de 16 colles sardanistes van omplir la plaça dels Arínsols amb motiu del XXV Aplec de la Sardana i el XIX Concurs de Colles.

El protagonista: Michel Maginot

El delegat de l’ensenyament francès a Andorra afirmava que la crisi econòmica havia aturat el projecte del Collège, però celebrava que l’ensenyament francès al país fos gratuït. A més, manifestava que «l’alumnat que fa estudis superiors a França justifica la inversió» que França feia en l’àmbit educatiu al Principat.