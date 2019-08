Estrella treu ferro a les baixes dins de la formació

La fuita de dirigents liberals en les darreres hores va forçar ahir al secretari general de la formació, Gerard Estrella, a comparèixer davant dels mitjans per tractar d’aplacar la crisi interna del partit. Estrella va treure ferro a les baixes i va desvincular-les del cas Chato, tot i que no va atrevir-se a pronosticar si en els propers dies hi haurà més militants que abandonin el vaixell liberal.

«Aquests moviments que hi ha últimament formen part de l’evolució natural d’un partit. Totes les formacions polítiques presenten altes i baixes en el decurs de la seva existència», va relativitzar Estrella, que va situar en un mateix nivell les quatre inscripcions que van rebre durant l’estiu i el simultani abandó de destacats membres liberals.

Un d’aquests militants de renom que ha estripat el carnet de L’A és Amadeu Rossell, de qui Estrella va valorar el seu «recorregut històric dins del partit». Amb tot, el secretari general va adduir «raons personals» per justificar el seu adéu, malgrat que Rossell deixés clar en la seva carta de comiat que «les actuals dinàmiques de partit no encaixen amb la meva forma de veure i entendre la defensa de la meva ideologia més profunda, la liberal». En aquest sentit, el portaveu de la formació va insinuar que «algunes d’aquestes persones tenen també darrere del cap fer certes coses».

Estrella va evitar parlar de trencadissa dins del partit, en referència als partidaris i detractors del pacte de Govern, i va insistir que van decidir donar suport a l’Executiu «independentment del que molta gent pugui dir o comentar». «Hem de mirar pel país i potser no tant per les persones», va afegir el secretari general. A més, va recordar que cap dels militants que han presentat la seva renúncia «van presentar una candidatura o van fer part d’una candidatura» per escollir la nova executiva nacional. En qualsevol cas, el proper dimarts, en la reunió de l’Executiva de partit, «analitzarem i estudiarem aquestes baixes i prendrem les decisions oportunes al respecte», va cloure.

Demòcrates critica el PS per demanar dimissions al Govern

La presidenta suplent del grup parlamentari demòcrata, Mònica Bonell, va criticar el Partit Socialdemòcrata (PS), que dijous va instar Salustià Chato, Jordi Gallardo i Eric Jover a dimitir. La representant taronja demana «prudència» i assegura que cal esperar als informes sobre si Chato va fer la declaració de l’IRPF per les feines d’àrbitre i de delegat a la FAF. «Deixem que el Ministeri de la Presidència i que el gabinet jurídic facin la seva feina», va dir Bonell, que va evitar pronunciar-se si demanaran responsabilitats en cas que Chato no hagués realitzat les declaracions.