Tal dia com avui de fa 12 anys

El campió del món debutava com a tal a la prova del Campionat del Món de trial que se celebrava a Sant Julià de Lòria. La parròquia acollia la setena i última cita de la prestigiosa competició. El pilot competia per primera vegada en terres andorranes en un esdeveniment d’aquesta mena.

El dirigent centrista creia que hi havia d’haver més càrrecs tècnics i menys polítics.

L’auditoria de la residència Solà d’Enclar no podia detectar una estafa

Per El Periòdic

