UL critica la «improvisació» de Vila pel projecte de la tirolina

L’oposició respira alleugerida després que el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, deixés entreveure que la licitació per a la construcció de la tirolina no es durà a terme fins al proper mandat.

«És una decisió encertada, tot i que no sé si el proper comú, sigui el que sigui, ho voldrà tirar endavant», va manifestar el conseller d’UL, Rossend Duró, qui considera que la manera de fer de la corporació ha estat «precipitada» ja que «ha volgut posar el carro davant de les vaques». En aquest sentit, el conseller opina que la reunió de poble prevista per al setembre adquirirà un caire «electoralista». «Explica un projecte a dos mesos de les eleccions i abans de presentar llistes perquè un sector del poble està completament descontent i es veu contra les cordes. És una estratègia de donar explicacions per poder-se presentar», va sostenir Duró.

En el cas que el giny depengués d’una majoria comunal d’UL al proper mandat, Duró creu que «s’haurà de mirar i analitzar la feina feta per la corporació antiga» tot i que admet que «no sé si la tirolina és el millor per Camprabassa». Amb tot, el polític lauredià assegura que el projecte «ben presentat i amb els seus informes corresponents» pot arribar a ser «un atractiu per a Naturlandia», malgrat que dubta que aquest sigui el cas tenint en compte «les circumstàncies financeres del comú». De totes maneres, el que Duró té clar és que una hipotètica licitació del giny hauria de produir-se a través d’un concurs públic i no a partir d’assolir compromisos amb inversors privats.

Per la seva banda, el portaveu de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, va valorar positivament la hibernació de la tirolina. «Celebrem que s’aturi el projecte perquè ens dona una finestra de temps per poder-hi reflexionar al respecte», va manifestar Cairat. De fet, la plataforma laurediana és una de les quals ha interposat al·legacions contra el projecte.

Davant d’un possible escenari en el qual Desperta Laurèdia es veiés al capdavant el comú, Cairat va exposar que «el que tenim clar és que a la Rabassa cal analitzar de forma objectiva la situació. Se’ns deia que els comptes anaven bé i un cop tenim els resultats consolidats hem vist que això no era cert». Per aquest motiu, Cairat va esgrimir que les prioritats de Naturlandia s’han de focalitzar «en les necessitats que expressen els clients», com podria ser el cas de la restauració. «Una despesa tan gran com la tirolina s’ha de valorar sí és el model de parc que volem, va cloure Cairat.