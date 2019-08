La Vuelta salva el final d’agost amb una ocupació hotelera del 51,5%

La Vuelta a Espanya 2019 és aigua de maig per al turisme, sabedor que l’últim cap de setmana d’agost és un dels més fluixos de la temporada d’estiu. La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) preveu una ocupació mitjana durant el cap de setmana del 51,5%, va indicar el president de la patronal, Carles Ramos. Les parròquies que sumen més reserves són Escaldes-Engordany (67%) i Andorra la Vella (63%), mentre que a l’altre costat de la balança es troba curiosament la parròquia que vibrarà amb el final en alt de la novena etapa de la prova: Encamp té unes previsions del 46%.

El turisme de caravana tindrà una alta presència i les fonts consultades admeten que els pàrquings fregaran el ple

Tot i ser unes xifres més que salvables, les previsions es queden curtes en comparació amb l’ocupació que es va aconseguir el cap de setmana de l’any passat en el qual es va acollir la Vuelta, si bé és cert que la prova ciclista va arribar a mitjans setembre. Aleshores, l’ocupació va ser el 64%, produint-se una davallada de més de 12 punts. Però tot té una explicació: el Principat va acollir un final d’etapa un divendres i una sencera un dissabte. És a dir, les més de 2.000 persones que formen l’organització de la prova, així com els visitants, van pernoctar dues nits al país. A més, els dos dies de competició van animar als turistes a gaudir de tot el cap de setmana al Principat. En aquesta edició, en canvi, Andorra rep íntegrament una etapa i, a més, cau en diumenge. Tot i salvar uns dies fluixos, l’ocupació prevista també serà notablement inferior a la que es va aconseguir l’últim cap de setmana d’agost de l’any passat, la qual va ser del 59%.

Turisme de caravana

Hi ha un altre factor a tenir en compte: el turisme de caravana. La Vuelta mou molts aficionats, però els francesos són majoria quan la prova arriba als Pirineus. I els turistes gals no pernocten en hotels, sinó en caravanes. És com un ritual per ells: arriben el vespre abans de l’etapa i agafen un bon lloc per gaudir de la competició. Fonts consultades no tenen xifres de les caravanes que arribaran al país, però admeten que els aparcaments de la vall central que permeten aquests vehicles «fregaran el ple».