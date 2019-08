L’etapa andorrana començarà a definir els favorits per vestir el mallot vermell a Madrid

Un altre any, torna la Vuelta i, de nou, el Principat es torna a convertir en capital ciclista. La cita andorrana no podia faltar en el calendari, ja que s’ha convertit en habitual dins de la programació de la ronda espanyola. D’aquesta manera, l’etapa servirà per marcar quins seran els candidats favorits per vestir el mallot vermell a Madrid i, és clar, amb la duresa del recorregut de 94,4 quilòmetres poden caure els primers. Per tant, per dir-ho d’una altra manera, la Vuelta es comença a decidir al Principat.

Aquest any, el pilot s’enfrontarà a una etapa curta però explosiva, un espectacle per a l’afició que, a la vegada, és un absolut trencacames. Demà a les 14.55 hores, el pilot començarà a pedalar cap al coll d’Ordino, on es trobaran una pujada de 8,9 km, amb un pendent mitja del 5%. Després es dirigiran cap a un port clàssic, el coll de la Gallina, on realitzaran una ascensió de 12,2 km amb un pendent mitjà del 8,3%. Tot seguit, serà el torn de l’alt de la Comella, amb una ascensió de 4,1 km i un pendent mitjà del 8,6%. Aquest recorregut podria semblar l’habitual fet per part de l’organització però després d’aquests ports, el pilot s’enfrontarà a una pujada inèdita, visitant Engolasters, amb 4,8 km de pujada i un pendent mitjà del 8,1%. Aquí serà on hi haurà la traca del dia, perquè recorreran el camí de les Pardines, un tram de quatre quilòmetres d’sterrato que contactarà amb els Cortals d’Encamp, on acabarà el traçat després d’ascendir 5,7 km al 8,3%.

Per tant, aquesta etapa clau inclou el primer tram d’sterrato de la història de la Vuelta contemporània i, a menys que hi hagi una decisió de l’organització de suspendre’l per la previsió meteorològica, fet que sembla improvable, els ciclistes hauran de pedalar amb cautela per no patir un contratemps que els allunyi dels seus objectius.

La Vuelta arribarà a Andorra després d’una etapa entre Valls i Igualada, que es pot decidir a l’esprint després que s’hagi escalat el port de Montserrat.

En la d’ahir, entre Onda i Mas de la Costa, la victòria va ser per a Alejandro Valverde, el mallot arc iris. En la pujada es va poder veure un duel entre Valverde, Primoz Roglic, Miguel Ángel López i Nairo Quintana, una imatge que sens dubte es pot repetir a les muntanyes del Principat. Així, ara per ara, el líder de la general és Superman López.