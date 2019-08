Les auditories de la FAF no van revisar l’emissió de xecs petits

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) es troba inscrita al registre d’associacions, i en aquest règim, no rep subvencions públiques i, per tant, no està subjecte a auditoria per part del Tribunal de Comptes. Tot i això, sí que està sotmesa a les de la UEFA i de la FIFA, a més de les auditories d’algunes empreses que van estar contractades per la mateixa entitat.

En aquest sentit, segons es desprèn de l’informe policial de l’Operació Cautxú, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC i que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que es desenvolupen, l’ens hauria passat les auditories però «no s’haurien entrat al detall dels càrrecs per l’emissió de xecs i beneficiaris d’aquests».

Així, entre el 23 de setembre de l’any 2013 i el 8 de juny del 2018, la FAF hauria realitzat 41 càrrecs d’efectes per valor de 154.844,59 a l’empresa Gaudit SL, dedicada a l’auditoria de comptes d’empreses. Aquesta xifra suposa una mitja anual de despesa per auditoria d’uns 30.000 euros. En aquest context, l’informe policial revela que «en el punt quart de l’assemblea general de la FAF de l’any 2017 es fa una àmplia exposició de la situació comptable així com es dona a conèixer l’auditoria realitzada durant el darrer any» i «s’esmenta els blocs més importants tant d’ingressos com despeses de forma detallada».

No obstant això, la Policia assegura que «com pot apreciar-se l’auditoria anyal realitzada per l’empresa auditora dels comptes es basa en una auditoria de procediments acordats de validació de la despesa sense entrar al detall dels càrrecs petits per l’emissió de xecs i beneficiaris dels mateixos, presentant-se només els blocs més importants tant d’ingressos com de càrrecs». Per tant, observa que aquesta «no entra al detall dels beneficiaris dels xecs emesos i tampoc refereix de l’existència de càrrecs per talons al portador» i que «els comptes de pèrdues i guanys són validats i aprovats pel supervisor de la UEFA al no reflectir estats de comptes negatius».

El cos d’ordre es fixa en l’assemblea d’aquell any perquè va ser precisament en aquesta quan es va decidir seguir comptant amb els serveis de Gaudit «per tres anys més». En aquest context, l’any 2016 es va tancar amb un patrimoni net de 4.170,013 euros i amb un benefici de 461.427,30, el qual «s’acorda aplicar-lo a reserves voluntàries».

Per tant, el cos policial reitera que aquests comptes suposarien «una auditoria de procediments acordats de validació de la despesa sense entrar al detall dels càrrecs més petits, presentant-se només els blocs més importants tant d’ingressos com de càrrecs».

Per un altre costat, l’informe també subratlla el fet que «a les assemblees hi és present un representant de la UEFA, organisme internacional que subvenciona la FAF». En aquest any, aquest paper va ser part de Thierry Favre.