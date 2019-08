Conclouen les excavacions del túnel de Tresponts

Una de les principals vies de comunicació d’arribada i sortida d’Andorra supera una fase més per a la seva millora. Les tasques d’excavació del túnel dels Tresponts, a la carretera C-14, van concloure ahir amb la trobada dels dos fronts dels treballs de la perforació del túnel, una obra que permetrà guanyar en seguretat i reduir el temps de trajecte. L’acabament de les obres està previst per a finals de l’any vinent.

En un acte protocol·lari a 500 metres de la boca nord es va efectuar la unió entre els dos trams, que es troben entre Organyà i Montant de Tost, en una perforació per fer un túnel d’1,3 quilòmetres de longitud en la seva galeria principal i que permetrà evitar una zona sinuosa de 3 km. El Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, va destacar que aquesta infraestructura és «essencial per vertebrar el territori», remarcant el fet que «aportarà rapidesa però sobretot més seguretat, perquè actualment la C-14 tenia als Tresponts una configuració complexa», que permetrà «evitar riscos i donarà servei al territori, a l’economia i la seva gent, afavorint la permeabilitat del Pirineu». La carretera actualment té un trànsit d’uns 6.800 vehicles diaris.

Les obres estaran enllestides a finals del 2020 i tenen un pressupost de 35,4 milions d’euros. Els pròxims treballs seran l’excavació i sosteniment de les galeries d’evacuació; l’ampliació d’un túnel ja existent en el traçat actual; les impermeabilitzacions, les instal·lacions i la resta de treballs d’ampliació de la carretera. Calvet destacava que aquesta obra «és la més important que estem fent en aquests moments» des de la Generalitat. De fet, és la intervenció amb més pressupost de la conselleria des del 2011. «El fet que la fem a l’Alt Urgell demostra la voluntat del Govern de teixir un país viu, cohesionat i d’aportar condicions que dotin de vida el territori».

El conseller va anunciar també la pròxima adjudicació i inici de les obres de millora de la C-462 entre Adraén i la cruïlla d’Ortedó, per un valor de 3,7 milions i que consistiran en la renovació del ferm i la millora dels elements de drenatge i de seguretat de la carretera en un tram de prop de 15 km. «La nostra obsessió és teixir una xarxa potent d’infraestructures que cohesionin el territori», va subratllar

Des del territori també es va mostrar la satisfacció pel desenvolupament de l’obra. L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, va destacar el ritme dels treballs de millora de la C-14 i la construcció del túnel. «És una obra molt important per a la seguretat dels vehicles que circulen per aquesta zona i per a tots els veïns, i s’ha treballat molt bé, sense cap retall ni parada llarga», va remarcar. Tenint en compte el calendari, Vilà es va felicitar pel fet que la infraestructura estarà enllestida a finals de l’any que ve. «Ara ja està tot molt controlat i tenim clar que l’objectiu es complirà», remarcava. Per la seva banda, l’alcalde de Fígols i Alinyà, Ignasi Finestres, va exposar que «era molt necessari el túnel pels despreniments constants i el neguit que això suposava».