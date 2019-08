El ‘cas Chato’ fa aflorar la crisi interna de Liberals d’Andorra

El denominat cas Chato ha sigut la gota que ha fet esclatar la crisi interna que fa mesos que hi ha dins de Liberals d’Andorra, provocant diverses baixes de renom dins de la formació. Amadeu Rossell, Valentí Martí, Sandra Tudó, Dolors Cabot i Manel Montes han abandonat el partit de Jordi Gallardo per discrepàncies amb les «maneres de fer» de la formació i, en alguns casos, segons fonts liberals, per disputes personals amb el seu president. La decisió s’ha fet efectiva després del rebombori que involucra el secretari d’Estat d’Economia i la posterior defensa del ministre Gallardo, però les discrepàncies amb la manera de gestionar la polèmica no és l’únic motiu que ha causat la marxa dels militants.



Segons fonts properes al partit, el cas Chato només ha estat una «excusa» per presentar les baixes, ja que els motius reals de les renuncies respondrien a les aspiracions que els membres que han deixat el partit tenien quan Liberals va entrar al Govern. En concret, les fonts van indicar que en el cas d’Amadeu Rossell el malestar ve donat perquè volia ocupar la cartera de Turisme, que finalment se li va oferir a Verònica Canals. Valentí Martí, segons les fonts, estaria molest per no haver ocupat cap lloc a la llista nacional, mentre que Sandra Tudó i Dolors Cabot van ser dues de les principals oponents al pacte amb DA per formar part de l’Executiu. El cas Chato, per tant, hauria accelerat unes renúncies que, amb tota probabilitat, s’haurien dut a terme de totes maneres.

L’inici de les discrepàncies internes

No és cap secret que dins de les files liberals, com també dins del partit demòcrata, el pacte per formar Govern va provocar dissidents. La crisi dins de la formació taronja té com a líder principal l’excap de Govern, Toni Martí, que segueix amb la intenció de presentar llista a Escaldes a les properes eleccions comunals. Dins dels Liberals, en canvi, la transformació de la formació ve de fa mesos. La legislatura passada van patir la marxa de Josep Pintat i els seus seguidors que van acabar creant terceravia. Després, el pacte amb el PS per formar llistes electorals conjuntes a les circumscripcions parroquials també va provocar discrepàncies internes i, finalment, l’entrada a l’Executiu amb els demòcrates va acabar d’emprenyar el sector més crític del partit amb les maneres de fer de Gallardo. La sortida a la llum del cas Chato i les declaracions posteriors del ministre de Presidència, Economia i Empresa han posat en evidència malestars interns existents des de fa mesos.



En les cartes presentades al secretari general del partit, Gerard Estrella, els ja exafiliats a la formació apunten que són «les actuals dinàmiques del partit així com les formes de fer que se’n deriven d’un temps ençà» el que ha provocat la seva marxa, donant a entendre que fa temps que estan en desacord amb les decisions del partit i que la defensa de Salustià Chato només ha fet que accelerar la decisió de deixar el partit.

La versió dels exmilitants

De fet, el mateix Amadeu Rossell va reconèixer que el cas Chato no és el motiu principal de la renúncia, malgrat afirmar que sí que «ha sigut la gota que ha fet vessar el vas», ja que al seu entendre «calia apartar» a l’actual secretari d’Estat d’Economia, «obrir una investigació i si calia un expedient i després, segons la informació obtinguda, prendre una decisió». «L’actuació que ha fet el ministre Gallardo és el que fins ara criticàvem de DA». Al seu entendre, Chato «va fer el que havia de fer posant el seu càrrec a disposició, acció que l’honora. L’error va ser la resposta de Gallardo». Per tot plegat, va indicar que «no vull ser còmplice d’aquesta manera de fer».



La carta de renúncia presentada només indica que el motiu de la donada de baixa rau en les «maneres de fer» dels dirigents liberals actuals, sense parlar en cap cas de l’actual secretari d’Estat d’Economia ni de la polèmica relacionada amb la Federació de Futbol. El que sí que va voler deixar clar Rossell és que, al seu entendre, el partit liderat per Jordi Gallardo ha agafat «els vicis que fins ara hem criticat de DA» i és per aquest motiu, segons va afirmar, que han preferit deixar de militar a la formació. «Fins ara, com a oposició hem demanat transparència, coherència i fins i tot en ocasions dimissions i mocions de censura i ara dins de Govern estem actuant igual que ho va fer abans DA», va sentenciar Rossell.