Dualitat gastronòmica al Museu Carmen Thyssen

La cuina també és un art. El Museu Carmen Thyssen Andorra uneix dos vessants. El pròxim GastroArt se centra en les obres de Conrad Felixmüller, que sorprenen per la seva dualitat; i en aquest aspecte traslladat a la gastronomia se centrarà l’activitat.

Els assistents tindran l’oportunitat de gaudir de l’últim tast gastronòmic innovador de l’exposició Femina Feminae. A museu tancat, el director artístic i comissari de l’exposició, Guillermo Cervera, realitzarà una explicació de les obres que anirà acompanyada d’un maridatge amb un tast i un còctel, amb la participació de Fourteen Restaurant. D’aquesta manera, tots els sentits hi seran representats. L’activitat es durà a terme el 5 de setembre a les 20.00 hores amb un preu de 10 euros per persona.