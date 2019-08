Encamp acull la 32a edició de l’Aplec de la Sardana

Cap de setmana on la tradició serà protagonista a Encamp amb la 32a edició de l’Aplec de la Sardana. Seran dos dies en els quals no només el ball ocuparà el programa, sinó que hi haurà tot un seguit d’activitats, on no hi faltaran els Castellers d’Andorra.

El centre neuràlgic serà durant les dues jornades la plaça dels Arínsols. Aquest migdia hi haurà actuació castellera amb la colla del Principat. A les 17.00 hores arrencarà el 26è Concurs de Colles Sardanistes de set tirades amb la Cobla La Flama de Farners. Cap a les 18.30 h es portarà a terme el lliurament de premis a càrrec de les autoritats comunals i l’Agrupació Sardanista La Grandalla. Al vespre, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp es procedirà al lliurament de la Grandalla d’argent, guardó que es dóna cada any a una persona destacada del món sardanista.

Demà, a les 10.30 h, es farà una ballada de sardanes acompanyada per les cobles la Flama de Farners i la Principal del Llobregat. A partir de les 16.30 h serà el torn del 27è concurs de colles improvisades amb sardanes de set tirades, que s’allargarà fins al vespre, quan es donarà per conclòs l’aplec.