El nombre de baixes laborals s’estabilitza en el primer semestre

El nombre baixes laborals es va estabilitzar durant el primer semestre de l’any. En total, segons dades publicades per la CASS, des del gener fins al mes de juny se’n van autoritzar 1.071, una dada relativament inferior a les 1.085 respecte al mateix període del 2018. La xifra ha tingut un repunt en en els últims quatre anys -al 2015 se’n van registrar 898- però els números són lluny de les 1.698 del 2014 o les 1.664 del 2013.

Aquest repunt en l’últim lustre es deu en part, segons els secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, al fet que el sector de la construcció «ha crescut bastant» i que això també són «indicis» que «l’economia comença a tirar tot i que sentim que s’espera una gran recessió». A més, afrima que «com més economia, més creixement i més possibilitats» que creixi el nombre de baixes.

Treballadors més exposats

Per la seva banda, el secretari general del Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT), Guillem Fornieles, justifica que en els sectors la construcció i de la reparació es produeixin més baixes perquè els treballadors estan més exposats a determinats riscos. En tot cas, els dos representants alerten que hi ha treballadors que opten per no agafar la baixa per evitar que cobrar menys diners. «Tenim un sistema bastant dur de cara als treballadors», relata Ubach, mentre que Fornieles explica que «no tots els accidents es declaren».

«Agafar la baixa és un prejudici i n’hi ha que continuen treballant estant accidentats», assegura Fornieles, que afirma que «no totes les incidènceies es declaren». «Les estadístiques són irreals», conclou.

En el primer semestre del 2019, els sectors d’activitat amb més baixes laborals registrades van ser elsdel comerç i reparació de vehicles de motor (217), el de la construcció (201), el d’altres activitats socials i serveis prestats (191) i el de l’hoteleria (112).

Els que menys baixes han registrat han sigut els del sistema financer (12), l’Educació (6), el de treball domèstic (3), el de producció d’energia elèctrica (2), el d’organismes extraterritorials (2) i el de règims especials (2).

Pel que fa al nombre d’accidents, en el cas del comerç i de la reparació de vehicles, se’n van registrar 396; i a la contrucció 369, 21 més respecte al mateix períod del 2018. En el cas de l’hoteleria (247), la xifra es redueix un 20%. En total, el nombre d’accidents totals durant el primer semestre va ser de 2.248, una dada lleugerament per sota de les 2.248 del mateix període del 2018. En la mateixa línia que les baixes laborals, els accidents s’han incrementat en l’últim lustre fins a un 22,1%. L’any 2015, se’n van registrar 1.841.

Més prevenció de riscos

Paral·lelament a la dinàmica de l’economia andorrana, sobretot pel que fa al sector de la construcció, Fornieles i Ubach critiquen la falta de prevenció de riscos laborals. «Jo crec que la prevenció de riscos no és suficient i és la gran assignatura pendent de les empreses andorranes», relata Ubach, que creu que s’hauria de posar «fil a l’agulla» a l’hora d’insitir en aplicar la legislació. «És un tema que sempre ha portat cua i sempre s’ha prioritzat més el cost de la llei que no pas el contingut, i per això té el seguiment que té», diu Ubach.

Per la seva banda, Fornieles afirma tenir la sensació que «estem treballant sense seguretat». Alhora, el secretari general del SAT també al·lega que hi ha treballadors que pateixen malalties professionals que no s’inclouen en els accidents o en les baixes. «En altres països, hi ha malalties que etan considerades com a accidents».

Mitjana de la baixa

D’altra banda, de les dades de la CASS també se n’extreu que en el primer semestre de l’any, els assalariats que s’hi van acollir van estar 44 dies de mitjana de baixa, una xifra similar a la que hi havia en el mateix període de l’any passat (43). D’altra banda, enguany no s’ha registrat cap defunció a la feina, mentre que l’any passat se’n va produir una.