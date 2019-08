Aimery Pinga, a l'FC Andorra

L'FC Andorra ha fitxat al davanter suís d’origen congolès, Aimery Pinga, que arriba a l'equip per reforçar l’atac dels homes de Gabri García a la Segona B. El jugador arriba cedit una temporada des del FC Sion, club de la lliga suïssa que va entrar el tècnic del club.

Format al BSC Young Boys, Pinga va debutar amb la selecció sub-21 de Suïssa el març passat, en una victòria per 4 a 1 contra la selecció de Croàcia sub-21. Des del 2016 forma part del FC Sion, entitat on ha demostrat les seves virtuts com a home d’atac.

Alt i corpulent, el jove davanter s’incorporarà a la plantilla tricolor amb el repte d’aportar gols a una categoria molt igualada.