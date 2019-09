Jiménez, imparable, busca entrar en el top 150

La jove promesa andorrana Vicky Jiménez segueix fent passos de gegant en la seva carrera esportiva, apuntant a ser una de les grans estrelles de l’elit nacional. Aquest cap de setmana va marcar una nova fita i es va imposar a la final del Torneig ITF júnior de grau tres celebrat al Reial Club de Tennis de Barcelona. Jiménez, de 14 anys, va superar a l’holandesa Anouck Vrancken amb una còmoda victòria, vencent per 6 a 4, 3 a 6 i 6 a 3. En aquest sentit, l’andorrana, amb aquesta victòria, va aconseguir pujar a la posició 230 del rànquing mundial sub-18, una classificació molt important tenint en compte que a principis d’any es trobava en la posició 2.900. Tot i això, la tennista vol seguir creixent i el seu pare i entrenador, Joan Jiménez, s’ha marcat entrar dins del top 150, fet que li permetria poder participar en el primer Gran Slam Junior Austràlia Open, que seria una gesta.

Així, tal com va explicar Jiménez a EL PERIÒDIC, «la valoració del torneig és molt bona perquè això és un grau tres, un torneig important a nivell ITF». «Barcelona sempre es fa dur i hem aconseguit entrar en una posició molt important, sobretot tenint en compte que és el primer any que pot competir ila seva edat», remarcava i comentava que «és una gran fita». «El repte és aconseguir entrar al top 150, un fet que és molt possible si no surten malament les coses, sobretot després d’aquest pas tan important que hem fet», afegia el tècnic. Ara Jiménez disposarà d’uns dies de repòs i després viatjarà a Palerm per disputar un altre ITF de grau tres i acabarà amb el Sánchez-Casal.

Tot seguit tindrà una aturada de sis setmanes «en la qual farem una pretemporada llarga, estudiarem i entrenant coses que s’han de practicar». Acabarà l’any amb la gira americana i competint a Austràlia.