La selecció s’estrena amb derrota contra Itàlia

La selecció sub-17 va començar amb mal peu ahir en el Campionat Europeu sub-17 que s’està disputant a Torres Vedras, Portugal. Els andorrans van perdre per 10 a 0 contra Itàlia, en un matx en el qual no van poder fer res per fer front a la superioritat italitana.

Els tricolor es van veure superats des del primer moment i Alessio Caroli, quan el partit feia menys d’un minut que havia començat, va anotar el primer, un gol que va suposar un cop dur, encara que els andorrans van aconseguir mantenir la distància mínima durant prop de set minuts però Andrea Borgo es va mostrar inflexible i va anotar dos gols criminals. Quan faltava un minut per acabar el primer temps, Mattia Maldini va fer el quart. Amb un 4 a 0 a l’electrònic, els andorrans encara es van veure més superats a la segona part i van rebre sis gols més.

Avui es disputa el segon partit de la competició, serà contra la dura selecció espanyola.