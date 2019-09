L’FC Andorra venç al Badalona i s’estrena a la divisió de bronze

Ernest Forgas i Adrià Vilanova van ser els autors ahir dels dos primers gols de l’FC Andorra a la Segona Divisió B i també els responsables que els tricolors sumessin els seus primers tres punts a la lliga i, per tant, la primera victòria a la categoria de bronze 21 anys després d’haver-la perdut.

Amb control, anant de menys a més, els andorrans es van imposar al CF Badalona, que no va poder aguantar al Prada de Moles i va sucumbir. Els tricolor van fer una mostra del que pot venir aquesta temporada, a més es va poder veure que el camp andorrà serà també un autèntic fortí. Ahir semblava que tot els sortia bé i van demostrar que sabran aprofitar els petits errors que cometin els rivals. A més, van tenir la sort a favor. Amb encara moltes coses per polir, amb molta feina per fer i molta suor per endavant, els del Principat van voler deixar clar sobre la gespa que volen estar en aquesta categoria, que se la mereixen i que, sens dubte, són ambiciosos.

El partit va començar amb un lleuger domini dels visitants, que van sortir marcant el seu ritme. Al conjunt local li va costar molt adaptar-se durant la primera part, també a causa de jugar amb alguns recentment incorporats, com l’exjugador del Celta B, Rai Marchán. Tot i això, a mesura que passaven els minuts, van començar a créixer i a proposar el joc de toc de Gabri García, apropant-se a la porteria de José Miguel Morales, encara que sense generar el perill suficient. Però els badalonins també es mostraven valents perquè quan els tricolor atacaven, aquests responien. La primera ocasió del partit va arribar per part dels tricolor, amb una falta de Rubén Bover després que Suárez hagués tallat una jugada de perill de Moha Keita. No obstant això, la pilota es va estavellar contra la barrera i va sortir desviada a córner. Malgrat això, en aquesta primera part, molt tranquil·la, no hi va haver cap oportunitat clara, encara que els dos equips van lluitar amb valentia.

A la represa, el partit va prendre una altra dimensió i els resultats van començar a arribar. Al minut 51, Musa va tenir la primera ocasió després d’una gran jugada al mig del camp. No obstant això, Morales la va desviar a córner. Finalment, set minuts després, va arribar el gol. Com no podia ser d’una altra manera, va ser per part del 9, d’Ernest Forgas, que, pletòric, es va trobar amb la situació ideal. Després d’una jugada de Moha, Martí Riverola va saber fer una passada perfecta al davanter que la va definir a la perfecció per enviar-la a sobre la xarxa per sobre de Morales.

El gol va canviar el ritme del partit i el Badalona es va posar les piles per intentar fer el gol de l’empat, però els andorrans van saber aguantar les envestides rivals i quan ho aconseguien, es trobaven amb les mans de Nico Ratti, que es va convertir en un dels homes de l’enfrontament. Així, amb Ludo a la gespa, els andorrans van poder fer els deures i sense desaprofitar cap oportunitat, en el temps afegit, va arribar el segon i definitiu gol. Molt poc abans, Moha havia fallat un penal xutant a la dreta, una direcció que Morales va endevinar. En la següent jugada, Rubén Bover va recuperar la pilota en el mig del camp i va fer una passada cap a Adrià Vilanova, que s’havia situat dins de l’àrea. Aquest va xutar a la dreta del porter i la va enviar al fons de la xarxa. El gol va sentenciar el partit i el resultat va ser de 2 a 0. Ara, el pròxim rival a batre serà el Nàstic de Tarragona, un equip clàssic de la lliga espanyola.

El Sant Julià s’imposa al B

Un altre any, es va disputar el Memorial Jordi Lamelas, aquest any entre la UE Sant Julià i l’FC Andorra B. El clàssic de pretemporada va acabar amb un resultat de 2 a 0 a favor dels lauredians. No obstant això, aquest any, a diferència de l’edició passada, es va poder disputar amb dues parts de 45 minuts i en plenes condicions. «Les sensacions van ser molt bones, hem millorat molt en la darrera setmana, sobretot amb el joc a la pilota i defensivament. Ens vam organitzar molt bé i li vam posar problemes al Sant Julià, estic content perquè seguim treballant amb l’equip i estem millorant. Esperem tancar un altre amistós la setmana vinent», comentava el tècnic Carlos Sánchez.

Gahbri García: «Estic content amb l’actitud»

L’entrenador de l’FC Andorra, Gabri García, va explicar ahir després del partit que «enfrontaments com aquests seran la tònica de la temporada perquè vindran equips molt treballats». «El Badalona està molt consolidat en aquesta categoria, haurem de treballar molt i ser competitius, a partir d’aquí veure, perquè haurem d’estar encertats», comentava. Així, el tècnic remarcava que estic «content amb l’actitud i algunes vegades, amb el joc». També va comentar que «el 4-3-3 ens agrada» i que amb «Rai tenim un jugador més específic». «Tenim un jugador que ens pot sostenir el mig camp, vam pensar que en el cas d’avui seria una bona idea», subratllava el tècnic andorrà.