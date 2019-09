L’estació d’autobusos segueix reivindicant un punt d’informació

L’Estació Nacional d’Autobusos (ENA) segueix reivindicant un punt d’informació turística a les seves instal·lacions davant de les demandes continuades dels visitants que arriben al país per mitjà del servei de busos regulars. Tal com va explicar en una entrevista a aquest rotatiu el gerent de l’ENA, Jaume Vidal, quan els turistes baixen de l’autobús es dirigeixen a les taquilles o el personal de l’estació per preguntar com arribar al seu hotel. «Nosaltres responem sense problemes, però no és la nostra feina i ja no és només això, sinó que penso que no és una imatge de país arribar a l’estació i no tenir on acudir per demanar informació», va valorar Vidal.

Jaume Vidal: «Ho seguirem demanant, però quan truquem per recordar-ho el primer que ens diuen és que la prova pilot va sortir malament»

Tot i que des de l’estació no paren d’insistir a Andorra Turisme per aconseguir aquest servei, la resposta de l’organisme, segons va fer saber el gerent, «és que ja va fer-se una prova pilot per veure si era rendible i va sortir malament». De fet, va dur-se a terme ja fa més d’un any, entre finals de febrer i finals de març del 2018, i va consistir a tenir una persona durant vuit hores al dia a l’estació per atendre les possibles demandes dels passatgers. «Penso que va fer-se fora de temps i d’horaris», va criticar Vidal tot remarcant que el moment de major necessitat és quan arriben els autobusos i que l’informador al vespre ja no hi era. «Aquella persona estava avorrida com una ostra durant tot el matí perquè els passatgers que hi havia aleshores estaven allà per agafar un bus, ja que al matí hi ha més serveis de sortida que d’entrada, mentre que a les set de la tarda, l’hora punta, ja no hi havia ningú i continuàvem sent nosaltres qui ateníem els passatgers», va exposar el gerent el problema de la prova pilot.

Futur incert

Arran d’aquell resultat, Andorra Turisme va desestimar l’opció d’instal·lar un punt d’informació turística tot i que va apuntar que «ho tindria en compte per a properes ocasions». «Però no se n’ha tornat a parlar i quan truquem per recordar-ho el primer que ens diuen és que la prova pilot va sortir malament», va lamentar Vidal tot subratllant que ells seguirien demanant-ho. De fet, esdevé encara més necessari després de les xifres de passatgers del primer semestre del 2019.

Segons les dades facilitades des del Departament d’Estadística, entre els mesos de gener i juny s’han comptabilitzat fins a 178.388 viatges entre entrades i sortides a l’estació. Pel que fa al nombre de passatgers durant aquest mateix període, van registrar-se’n una mitjana de 991 al dia. I si ens fixem en la diferència entre un mes de temporada alta i un de baixa, al febrer va haver-hi una mitjana de 1.466 viatgers al dia i al juny, de 608.