Sumar forces per una Andorra neta

Malgrat la incertesa sobre quanta gent acabaria responent a la seva crida, l’Albert Figueiredo va emportar-se una bona sorpresa en veure que prop d’una trentena de persones van decidir unir-se a la recollida de brossa que va anunciar a través de les xarxes socials per al passat dissabte als entorns del coll d’Ordino. «Hi havia públic de totes les edats i van venir amb molta energia, ja preparats amb guants i bosses!», va exclamar en declaracions a aquest rotatiu. L’Albert Figueiredo fa uns mesos que va crear amb la seva parella la iniciativa mediambiental Rastre Zero i aquest cap de setmana organitzava la primera recollida col·lectiva per demostrar que «no som només dues persones qui ens preocupem de no embrutar la natura».

Després d’organitzar-se en grups petits, quan passaven pocs minuts de les nou del matí, els participants van distribuir-se entre el coll d’Ordino, els plans de Mereig i el mirador del Roc del Quer per anar recollint tota la brossa que trobaven al seu pas. «Sobretot vam trobar llaunes, ampolles i microbrossa, és a dir, petits trossos de plàstic o embolcalls, a més d’algunes deixalles d’obres», va detallar Figueiredo. A la zona del mirador del Roc del Quer, sobretot van centrar-se a netejar les vores de la carretera, «ja que quan plou l’aigua arrossega totes les deixalles cap al bosc», va puntualitzar.

Tot i que la previsió era estar-s’hi fins a les 11.00 hores, la recollida es va allargar una hora més perquè van trobar uns trossos de ferralla prop de la Borda del Pi que els va costar de retirar. Figueiredo ja va indicar que no van pesar el conjunt de deixalles que van arribar a arreplegar, però va mostrar-se del tot satisfet amb el resultat i va assegurar que tant aquest any com el següent intentaran programar noves recollides.