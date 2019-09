Prop de 600 persones visiten la Cortinada a l’estiu

Cal Pal ha viscut un estiu de gran afluència amb 2.436 visitants entre el juliol i l’agost. Justament va començar-se a animar a partir de la segona setmana de juliol, amb puntes de fins a cent visites en un dia. Aquell mes va tancar-se amb 1.089 visitants, 916 dels quals van fer la visita de manera individual. Per procedència, destaquen els 303 andorrans, seguits pels 276 catalans, 209 espanyols, 70 francesos i 58 visitants d’altres nacionalitats. Pel que fa a l’agost, el volum va situar-se, fins al dia 29, en 1.347 visitants. Fins a 438 venien de Catalunya, 404 eren espanyols, molts dels quals de València, 109 andorrans, 99 francesos i 30 d’altres nacionalitats. Tal com van assenyalar des de Cal Pal a l’ANA, la majoria de turistes van arribar a través de Les claus de la Cortinada, tot i que també van acudir molts andorrans que volien conèixer una de les cases més antigues del país.

Precisament el nou projecte de Cal Pal, inclòs en aquesta activitat, ha ajudat a complementar l’oferta turística de la Cortinada. Va néixer l’octubre de l’any passat amb l’objectiu d’esdevenir un centre de reflexió i d’estudi per a la difusió dels valors i les identitats d’Andorra. A més, durant aquest estiu ha estat escenari de concerts, ha ofert visites guiades i també ha impulsat dues rutes de muntanya per donar a conèixer la tècnica de la pedra seca i els orris d’Encamp.

Gairebé dos mesos després de la seva posada en funcionament, el comú fa un balanç satisfactori del nou producte turístic. Fins al 20 d’agost, 568 persones havien realitzat la visita a les quatre instal·lacions i havien jugat al joc de completar les quatre claus. En el cas de la mola i serradora de Cal Pal, l’augment de visites va ser notori, ja que va registrar-se un increment del 66% en el nombre de visitants respecte a l’any passat. En general, els turistes són de parla espanyola i catalana, al voltant d’un 80%, i la resta anglesos i francesos. De fet, el dia que va presentar-se aquesta proposta, el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, va reconèixer que la Cortinada estava una mica «desemparada» en comparació amb les propostes turístiques de la resta de localitats de la parròquia. I ja va indicar que Les claus de la Cortinada també es tirava endavant per millorar l’afluència de la restauració i els comerços del poble.

La localitat ordinenca de la Cortinada ha estat més concorreguda de turistes aquest estiu que els anteriors gràcies a les noves iniciatives impulsades darrerament per posar en valor el seu patrimoni històric i cultural. Concretament, i des del juliol, s’ha organitzat l’activitat Les claus de la Cortinada, que proposa un recorregut per quatre instal·lacions del poble: el Centre de Natura, Cal Pal, l’església de Sant Martí i la mola i serradora de Cal Pal.

