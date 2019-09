El tercer sector lamenta no treure rèdit del pas de la Vuelta pel país

El pas per Andorra de la tercera prova ciclista més important del món, després del Tour de França i el Giro d’Itàlia, presagiava que donaria un impuls al tercer sector a l’hora de tancar números en el darrer cap de setmana d’agost. No obstant això, la sensació dels diversos restauradors i comerciants consultats per aquest rotatiu va divergir de les expectatives generades fins a tal punt que alguns van catalogar l’esdeveniment de contraproduent.

«L’efecte és negatiu», va sentenciar un dels responsables de La Taverna Lapurdi, qui va apuntar que el fet de celebrar aquesta prova el dia 1 de mes tampoc ajuda «perquè la majoria de gent encara no ha cobrat». «Pensàvem que hi hauria un major flux de gent perquè el Tour ens va portar molts clients fa tres anys», va assegurar l’empleat, qui va afirmar que «hem arribat a perdre diners» perquè «els visitants només consumeixen dins del recinte esportiu».

De fet, aquesta és una de les reflexions que es va estendre als comerços del voltant. Un dels propietaris de la cafeteria de l’Orri subratllava que durant el «fluix» cap de setmana han tingut «la clientela habitual» i defensava que aquest model d’actes «aporten més diners pels organitzadors de la competició però no beneficis pel país». «Ve gent però sense gastar-se diners», va afegir. És a dir, la tesi radica en que l’arribada de turistes no es tradueix en un increment de facturació atès que la dimensió del propi esdeveniment ja proveeix de material i queviures als assistents. Per la seva banda, al restaurant Fontverd van referir-se a «l’efecte dissuasori» de la Vuelta per haver tingut «menys feina que un dia normal» i al fet que «les vacances ja s’acaben» per justificar el descens de clients.

Amb tot, no totes les opinions van ser unànimes i a la cafeteria l’Altra Grandalla van admetre haver rebut més gent. «Se’ns han acabat les provisions de barres de pa i n’hem de reposar», va comentar un dels cambrers de l’establiment. Precisament, les demandes d’entrepans són també les que més van créixer al restaurant l’Aigüeta, un dels establiments adjacents al recorregut de l’etapa, per part d’aficionats que preferien endur-se el menjar i seguir la prova des de diversos punts de la ruta abans que consumir amb forquilla i ganivet. «Hem venut més entrepans que altres vegades», va explicar el propietari.

Quant als comerços de l’avinguda Meritxell, la tendència va ser semblant. Un dels responsables de l’establiment Viladomat va afirmar que «no hem notat cap tipus de creixement» i va opinar que «l’afectació de mobilitat» els podia haver perjudicat a l’hora d’atreure clients al seu local. Així mateix, va manifestar que el fet de no pernoctar més d’una nit a Andorra i no incloure una etapa de descans encara fa més efímera la presència de possibles compradors.

Valoració positiva de Canals

La ministra de Turisme, Verònica Canals, va fer una valoració «molt positiva» d’una «etapa èpica» i va destacar «la imatge que projecta Andorra a nivell internacional». En relació amb la tornada del Tour de cara a l’any 2021, Canals va reconèixer que «a mitjans d’octubre serem capaços de dir quelcom en funció de l’evaluació que fem sobre la data que poden venir a Andorra».