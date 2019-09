Febre ciclista al Parc Central

«Des del sofà de casa veus moltes coses per televisió però l’ambient és impossible captar-lo», diu en Josep Sala, un ciutadà de Manresa que ha passat el cap de setmana al seu apartament d’El Tarter i que ahir era a la capital per veure la sortida de La Vuelta. Tot i no ser un fanàtic del ciclisme, Sala és un d’aquells curiosos que es va acostar al Parc Central per ser testimoni «del desplegament que comporta» un esdeveniment del qual admira la seva logística «per la coordinació que tenen».

Qui també va venir expressament al país és l’afició colombiana, que va omplir de color els voltants de l’avinguda Tarragona. «Hi ha molt d’orgull vers els ciclistes perquè la majoria venen de classes molt baixes i recullen una part molt important de la nostra cultura: humilitat i sacrifici» manifesta Cristian Beltran. «On hi hagi colombians ve nen més colombians», afegeix Beltran sobre la nodrida presència de seguidors cafeters. A més, com assenyala Rafael Castelblanco, un compatriota seu, en el ciclisme, a diferència d’altres esports, pots tenir un contacte molt proper amb el professional. «Ens hem fet fotos amb quasi tots. És molt difícil que et neguin una foto», declara Castelblanco, qui recorda que aquest «és un esport d’elit i gratis, tant pels pobres com pels rics».

Els aficionats colombians tenen molt present que el nom d’Egan Bernal, guanyador del Tour i fins fa poc resident al Principat, els ha tornat a situar en l’epicentre del món del ciclisme. Precisament Bernal, originari de Zipaquirá, comparteix procedència amb Nelson Ospina, un altre seguidor colombià que no ha volgut perdre’s l’ocasió de veure en directe els seus ídols a Andorra, un territori que considera «una referència a nivell mundial. L’esència del ciclisme és la muntanya i aquesta és una etapa clàssica», afirma Ospina, qui ja havia visitat el país prèviament per un altre espectacle com és el Cirque du Soleil.

La iniciativa de passar per Andorra és quelcom que Beltran valora positivament, ja que opina que en aquest tipus de competicions «has d’interactuar amb els teus veïns i Andorra té unes muntanyes magnífiques». N’és conscient d’aquest aspecte Felipe Cardoso, un resident al país que es considera «un privilegiat» per viure en «un paradís del ciclisme». Pertany a l’Agrupació Ciclista Andorrana i juntament amb el seu fill, campió d’Andorra de BTT en categoria infantil, segueix la cursa des de les pantalles gegants, tot i que ambdós estan preparats amb les seves bicicletes i els seus mallots «per agafar unes dreceres» i seguir la cursa quan baixin del coll de la Gallina, a l’alçada d’Aixovall.