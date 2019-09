Pere Gorgoll guanya el Premi Pirineu de Narració Literària

L’escriptor i periodista gironí Pere Gorgoll va guanyar el Premi Pirineu de Narració Literària, per l’obra No te’n vagis. El guardó va lliurar-se el passat cap de setmana dins de la vetllada dels Premis Homilies, acte central de la Fira del Llibre del Pirineu, a Organyà.

Gorgoll, nascut a Amer l’any 1962 i redactor del diari El Punt Avui, va explicar que l’obra guanyadora vol reflexionar sobre la solitud que genera la pèrdua d’un ésser estimat. Aquesta és la segona novel·la que presenta. L’anterior, Desmemòria, també va ser guardonada, en aquell cas amb el premi Ciutat d’Igualada 2003. El finalista va ser Juli Capilla. Tal com és habitual, les obres premiades a Organyà van editar-se conjuntament en un llibre del qual ja se’n va donar un exemplar a tots els autors escollits pel jurat, va informar Ràdioseu.

Entre els protagonistes d’enguany als Premis Homilies també hi ha Marcel Fité, que va rebre el Premi Mossèn Albert Vives de Periodisme. Òmnium Alt Urgell va homenatjar així l’escriptor, lingüista i pedagog de Coll de Nargó per la seva trajectòria a favor de la llengua i la cultura i per les seves col·laboracions en diverses revistes, entre elles Cadí-Pedraforca, Lo Banyut, Pirineu Actual i Llengua Nacional.

L’acte, a l’església de Santa Maria, va ser presidit per la consellera de Cultura del Govern català, Mariàngela Vilallonga, i la ministra de Cultura del Govern d’Andorra, Sílvia Riba. També hi van prendre part entre d’altres l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà; el president del Consell Comarcal, Miquel Sala; el vicepresident tercer de la Diputació de Lleida, Antoni Navinés; l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives; l’entrenador i coach Xesco Espar, i els alcaldes de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega; d’Oliana, Carme Lostao; i de Coll de Nargó, Martí Riera. La lectura de l’Homilia laica d’enguany va anar a càrrec de l’escriptor Raül Garrigasait; i la de l’Homilia religiosa la va fer el mossèn Benigne Marquès.

Així doncs, la 23a edició de la Fira del Llibre del Pirineu va tancar-se amb èxit de públic i un gran nombre d’intercanvis entre escriptors, editors i lectors.