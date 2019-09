Tavascan, el cotxe elèctric

La població de Tavascan, al municipi de Lladorre (Pallars Sobirà), donarà nom al nou concept car que ahir va presentar la marca automobilística Cupra. La firma esportiva de Seat ha escollit finalment el nom d’aquest poble –i estació d’esquí– del Pirineu català per batejar aquest prototip de SUV que es preveu que esdevingui el primer cotxe 100% elèctric que treuran al mercat.



És també la primera vegada que un nucli de l’Alt Pirineu dona nom a un cotxe i el tercer cop que el grup Volkswagen escull una referència catalana per a alguns dels seus models. Tot i això, el primer no ha estat un topònim actual sinó el de Tarraco (la denominació que tenia Tarragona a l’època romana), presentat tot just fa uns mesos; mentre que el segon està dedicat a un conegut barri de Barcelona: el Born.



El nom i el disseny d’aquest vehicle s’ha divulgat a la premsa especialitzada i això ha fet que en poques hores es multipliqués la presència del topònim Tavascan a internet i a les xarxes socials. Així, per exemple, la revista Autopista l’ha definit com a «espectacular» i ha avançat que el model serà presentat al proper Saló de l’Automòbil de Frankfurt, com també que el Tavascan tindrà l’ambiciós objectiu de «convertir-se en el buc insígnia de la marca».



Estació de Tot Nòrdic

L’article també esmenta el fet que Tavascan és «una estació hivernal que representa alta muntanya i revirats ports». De fet, el complex d’esquí pallarès –que forma part de la marca Tot Nòrdic– és conegut pel seu caràcter singular: és una de les estacions que acumula més neu al llarg de l’any i l’única del Pirineu que combina circuits de fons (14 km) amb algunes pistes d’esquí alpí i zones de freeride (fora pista). Això fa que, tot i les seves dimensions reduïdes, sigui molt apreciada pels aficionats a la neu. L’any 2015 va rebre el Premi Turisme de Catalunya a la Innovació.



Un altre tret distintiu del Cupra Tavascan serà que la nova marca comença ja a presentar models independents, sense seguir el patró dels cotxes fabricats per la seva matriu, Seat. El nou model destaca especialment pel seu disseny aerodinàmic, més proper al d’un cotxe compacte que a un tot terreny, amb uns fars davanters triangulars i una banda de llum posterior (de costat a costat) com a principals elements identificatius. A la part posterior hi apareix, amb grans caràcters, el nom del nucli pallarès, que té poc més de 100 habitants i és a 1.120 metres d’altitud, al capdamunt de la Vall de Cardós.