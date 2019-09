Caldea tanca l’estiu amb un ingrés rècord de 4,3 milions

Caldea tanca l’estiu amb un total de 108.000 clients, 5.700 més que del juny a l’agost de l’any passat, el que representa un increment del 5,5% en el nombre visitants, segons va informar ahir el termolúdic. Aquest increment, juntament amb la millora del preu mig de les entrades i del bon rendiment de la venda de serveis complementaris (tractaments i restauració) han garantit un ingrés rècord de 4,3 milions d’euros, un 11,5% més que en el mateix període de l’any anterior.



Segons el centre, els bons resultats de freqüentació i de facturació han estat assolits gràcies al perfeccionament de l’estratègia de màrqueting i comercial, orientada a protegir el preu mig de les entrades i a reforçar la venda de tractaments i de restauració, i a la implementació d’un nou model d’operacions més lleuger i àgil. En aquesta línia, també s’ha ampliat el calendari de tallers wellness gratuïts i s’han ofert diversos espectacles de música en directe i altres activitats.

La nova llacuna panoràmica

Caldea començarà la temporada d’hivern 2019-20 amb l’estrena d’una llacuna panoràmica. La nova llacuna, que sobresortirà de la terrassa exterior i s’elevarà prop de 10 metres sobre el riu Valira, tindrà una secció transparent, tant del fons com dels laterals i estarà equipada amb llits de bombolles i altres jocs d’aigua. Aquesta nova atracció aportarà més varietat en el nombre d’instal·lacions, tindrà capacitat per almenys 50 persones i serà adequada per a tots els públics.