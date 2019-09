La Policia investiga pagaments de la FAF a directius de clubs

L’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides pressupostàries de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que es desenvolupen, ha esquitxat a diversos directius d’alguns clubs del futbol nacional. Segons es desprèn de la investigació policial del cas a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, almenys quatre persones estarien sent investigades per la policia en el marc d’aquesta causa.

Gea i García haurien fet cobrar «un volum important de xecs al portador» a persones vinculades als mateixos

Un dels casos que estudia el cos policial són els diferents xecs que hauria percebut Yadira Araceli Sánchez, qui en els anys 2012 i 2013 era «la concubina del llavors president de la federació, Antoni Giribet». Actualment, és vicepresident de la UE Sant Julià.

D’aquesta manera, la Policia manifesta que «un compte sota la titularitat de la FAF ha posat al descobert pagaments de xecs a favor de Sánchez» i que aquesta hauria percebut un total de 22.800 euros. El 29 de març del 2012 hauria percebut 4.600 euros, el 22 de maig següent, 4,500; el 20 de setembre del mateix any, 4.500; mentre que el 4 de gener de l’any següent, hauria cobrat 4.500 euros i finalment, el 29 d’abril del mateix any, 4.500 euros més. També s’hauria localitzat el cobrament d’un xec de 1.000 euros per part de Giribet l’any 2013.

Donsión, treballador de la FAF

Per un altre costat, la Policia també remarca que Gonzalo Donsión «a més d’aparèixer com a empleat de la FAF i de percebre cada mes una nòmina, apareix vinculat en tant que president a l’ens esportiu UE Engordany, club que rep subvencions directes de la FAF», fet que queda remarcat.

Donsión, a més dels 95.334,84 euros de nòmina cobrada en quatre anys, hauria percebut xecs entre 2015 i 2018 per un total de 6.766 euros. Així, s’investiguen dos xecs cobrats el 2015 per valor de 1.316 euros, un xec l’any següent per valor de 1.200 euros, dos més el 2017 per valor de 2.750 i un darrer l’any passat per valor de 1.500 euros. La Policia creu que aquests pagaments es podrien correspondre a les pagues extraordinàries però igualment en ressalta la seva importància.

El Jenlai, un equip clàssic

També s’investiguen uns xecs que Francesc Fernández Moix, president del CE Jenlai, hauria

La candidatura de Riba ha criticat les persones vinculades a la FAF i a la vegada a un club de futbol

cobrat. Durant el període del 19 de desembre de 2016 al 25 de juny del 2018, hauria ingressat cinc xecs nominatius per un global de 23.016,15 euros. «A més, l’estudi del compte ha evidenciat com entre el període del 19 d’agost de 2015 al 7 de juny de 2018 es van emetre deu xecs per un global de 75.914,33 euros a favor del CE Jenlai, resultant que alguns d’aquests talons foren ingressats al compte de la societat Quico Sports SL, administrada per Fernández, o al compte titularitat de Francesc Fernández», observa. També remarca que «l’estudi ha fet aparèixer pagaments per xecs, entre el període del 5 de febrer de 2015 al 17 de maig de 2018 a la societat Quico Sports SL per un global de 17.168,89 euros».

El fill de García

Un dels casos que també ressalta la Policia és el cas d’Àlex García, que no només és el fill de l’extresorer de la FAF, José García, que es troba en situació de presó preventiva, sinó que és el representant de l’Sporting Club d’Escaldes, entitat que rep subvencions directes de l’ens. Així, amb l’objectiu que «l’estudi dels moviments bancaris de la FAF permeti una imatge fidel de l’abús practicat en el llarg dels diferents exercicis per part de les persones encarregades de l’administració», es destaquen «un volum important de xecs al portador cobrats per finestreta principalment per Tomàs Gea i José Garcia i / o persones vinculades als mateixos tals com els fills del tresorer, Alejandro i Daniel García Tobajas i els socis Juan Manuel Canosa i Jesús García Casarrubios». A més, en un dels comptes investigats consten com a titulars José García i Àlex Garcia. En total, els fills de l’extresorer haurien cobrat 25.230,80 en xecs.

Riba, crític

Cal recordar que la candidatura a la presidència de la FAF de Carles Riba sempre s’ha mostrat molt crítica amb les persones que treballen per l’ens i que a la vegada estan vinculats a un club, entre altres moltes altres coses, perquè tenen dret a vot a l’assemblea. Per aquest motiu, Riba va proposar una candidatura «neutra».