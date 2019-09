Llovera, satisfet tot i no aconseguir entrar al top 12

Albert Llovera va acabar molt satisfet de la seva actuació en el Rallycross de França, malgrat no poder estar en les semifinals que, com és habitual, sol ser l’objectiu que s’havia marcat. En el circuit Lohéac - Bretanya, el pilot va estar molt prop d’estar entre els 12 millors al final de les quatre mànigues qualificatives, però una virolla en la recta final de la darrera ronda el va deixar fora d’una lluita molt igualada per a estar en les esmentades semifinals amb uns altres cinc pilots.

Una vegada superades les tres mànigues prèvies disputades el dissabte, Llovera es trobava a tan sols tres punts del seu objectiu. Amb els cronos que havia marcat de manera regular durant tota la jornada, semblava que molt malament li havien d’anar les coses durant la jornada següent per a queda fora de les semifinals però les pitjors previsions es van complir.

«Malgrat no poder competir en les semifinals, valoro de manera molt positiva el treball fet durant el cap de setmana i me’n vaig del traçat de Lohéac, super content i convençut que la progressió seguirà», comentava Llovera i explicava que «la nostra línia de treball és molt professional». «No hi ha dubte que la presència de Joan en els circuits és fonamental, li puc explicar les reaccions del cotxe i podem treballar en solucions gairebé de manera immediata. Vull destacar que la nostra progressió, no ha passat desapercebuda pels nostres rivals. En finalitzar el meeting francès, tots m’han felicitat», afegia. «Em sento molt còmode amb el nou accelerador, que és de gran ajuda per al meu físic. Malgrat tot, ens ha donat un parell de problemes que em sembla tenim solucionats, però això no ho podrem afirmar al 100% fins que no fem un test més a fons», destacava.