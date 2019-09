Detingut un home per robar una figura decorativa de luxe

Dos furts van ser els delictes més rellevants que es van produir durant la setmana passada, va informar ahir la Policia. D’una banda, un home no resident de 73 anys va ser detingut per robar una figura de decoració valorada en 1.385 euros d’una botiga d’Escaldes. El perjudicat va ser enxampat dijous a les 13.30 hores quan intentava extreure l’objecte de l’establiment amagant-lo sota una jaqueta. De l’altra, dos turistes francesos de 42 i 22 anys van ser arrestats al pas fronterer amb Porta per prendre 17 perfums de diferents marques en diversos establiments comercials del Principat. La mercaderia, que estava dins d’una bossa de viatge, tenia un preu de venda al públic de 1.540 euros. Els agents van detenir els individus el vespre de diumenge, tot i que el servei de l’ordre no va precisar quan es van produir els robatoris.



Els dos furts es van saldar amb tres de les vuit detencions que la Policia va efectuar, el que suposa la segona dada de detencions més baixa del 2019: els agents van controlar set persones l’última setmana de juny, la qual va coincidir amb Sant Joan, mentre que la mitjana de persones arrestades durant aquest any se situa en 20 per setmana.



Altrament, tres conductors van donar una alcoholèmia positiva, entre els quals destaca un resident de 52 anys, que va donar una taxa d’1,78 grams d’alcohol per litre de sang la matinada de diumenge després de patir un accident amb danys materials.