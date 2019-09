Un exassalariat de Radio Andorra reclama la seva indemnització

Un exassalariat de Radio Andorra, Patrice Lavigne, denuncia que tant ell com altres treballadors de l’antiga emissora encara no han cobrat la indemnització que els corresponia per ser acomiadats en fer fallida l’empresa. De fet, segons va especificar en un missatge que va fer arribar a aquest rotatiu, no van rebre la retribució perquè la justícia «desconeixia el seu domicili».

I així ho recull l’edicte del 29 d’abril del 2009 publicat al BOPA, en què la batlle Canòlic Mingorance feia saber que «en el marc de la cessació de pagaments i fallida de Ràdio Andorra/Hereus Tremoulet, es notifica al senyor Patrice Lavigne, de domicili desconegut, que té a la seva disposició en aquesta Batllia la quantitat de 4.901,8 euros en concepte de liquidació».

De tota manera, Lavigne va explicar a aquest rotatiu que s’havia posat en contacte amb les institucions corresponents per fer aquesta reclamació i que de moment havia obtingut resposta del president de la Batllia i del representant del copríncep francès i que ara estava pendent de com evolucionava la situació.