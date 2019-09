Encamp amplia el ventall d’activitats culturals per al curs 2019-2020

El departament de Cultura del Comú d’Encamp va presentar ahir el conjunt d’activitats culturals per al curs 2019-2020 amb una gran varietat d’opcions. Entre altres novetats, el catàleg incorpora classes de sevillanes tant per a infants com per a adults, així com els tallers d’agulles i llanes i de macramé i tapís per a la gent gran. El període d’inscripcions s’obre a partir del proper dilluns 9 de setembre i es podran formalitzar al departament de Cultura i Afers Social de la parròquia, situat al carrer de la Valireta. De tota manera, les activitats culturals no començaran fins al següent dilluns 16 de setembre i s’allargaran fins al 12 de juny del 2020.

Pel que fa a l’oferta infantil, al poble d’Encamp, els més menuts podran participar en activitats relacionades amb diferents modalitats artístiques, com classes de guitarra, piano o violí, a més de poder apuntar-se a tallers de dibuix i pintura, de manualitats o de teatre musical. Al Pas de la Casa, els nens i nenes també podran aprendre a tocar la guitarra o la bateria, fer dansa contemporània o exercir el cos amb classes d’expressió corporal.