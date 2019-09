Tal dia com avui de fa 11 anys

La malaguenya Lamari, cantant i compositora de Chambao, va oferir una roda de premsa a la capital abans del concert que el grup oferia aquella mateixa nit a l’Estadi Comunal. Entre d’altres temes, va parlar de la immigració i va lamentar que «ser persona depengui de tenir o no ‘papers’».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació