Espot admet que Chato no va declarar una part de l’IRPF

El cap de Govern, Xavier Espot, va voler tancar files ahir arran del cas Chato, que per ara continua obert. El líder de l’Executiu es va pronunciar per primera vegada sobre l’aparició del secretari d’Estat d’Economia, Salustià Chato, en la investigació de l’Operació Cautxú per no haver declarat presumptament una part de l’IRPF de xecs rebuts per la FAF per exercir com a delegat i com a àrbitre.

Espot va admetre que segons els primers informes del gabinet jurídic de l’Executiu, Chato no va declarar l’IRPF per les tasques que va dur a terme com a àrbitre de partits de futbol, i que a l’espera del «dictamen definitiu» dels serveis jurídics del Govern, el secretari d’Estat d’Economia hauria comès una infracció administrativa, encara que no l’instarà a dimitir.

En tot cas, Espot, que va fer aquestes declaracions en el marc de la inauguració de la Universitat d’Estiu d’Andorra, va dir que Chato haurà de regularitzar la seva situació i va justificar que la mà dreta del ministre de la Presidència no va tenir «voluntat deliberada» d’eludir impostos. En aquest sentit, va dir que hauria comès un error «d’interpretació» a l’hora de declarar l’impost de la renda perquè va entendre que no li calia fer-ho atès que estava exempt d’informar sobre la tasca d’àrbitre a la CASS. En canvi, sí que va declarar l’IRPF de les tasques com a delegat.

Espot va defensar tant Chato com el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, després que el Partit Socialdemòcrata (PS) en demanés la dimissió -també va demanar la d’Eric Jover-, però alhora es va cobrir les espatlles en cas que apareguin eventuals elements que puguin fer trontollar la situació. De fet, va advertir que aquest parer podria canviar en cas que arribi «informació complementària o algun altre element de judici».

Espot, que va dir que l’import no declarat seria poc rellevant, va dir que Chato regularitzarà la seva situació amb Tributs, però que de moment no hi ha «elements suficients» que hagi de ser cessat com a secretari d’Estat. «Això no vol dir evidentment que nosaltres no estiguem compromesos amb la transparència i amb el bon Govern», va relatar Espot, que al mateix temps va recalcar que els responsables polítics «han de ser exemplars» i «honorables» per «sobre de la mitjana» de la societat.

«Com a cap de Govern, la decisió més rendible políticament i que segurament satisfarà un conjunt més important de la població és cessar aquest senyor [en referència a Chato], però com a cap de Govern he d’anar més enllà i no només he de mirar pel meu rèdit polític immediat o del meu Govern. He de mirar també a mig i llarg termini per dignificar la política i perquè el dia de demà tinguem bons polítics», va afirmar Espot, que va recordar que hi ha una vintena més de funcionaris que estan en la mateixa situació que Chato.

La doble feina

Espot també va admetre que Chato no va demanar una autorització per escrit per les tasques que feia per la FAF des dels anys noranta, però va al·legar que va demanar un permís verbal als seus caps per poder-ho fer i que, per tant, no va fer cap activitat «clandestina» ni «amagada» al públic.

En aquest sentit, va dir que hauria comès una infracció en cas li haguessin demanat una autorització escrita i que no l’hagués presentat, però que en aquest cas no va ser així. A més, va explicitar que tot i haver sigut director del departament de Pressupost, adscrit al Ministeri de Finances, no s’ha de «pressuposar» que Chato tenia els coneixements en matèria de tributació d’IRPF i va dir que el fet de si havia de declarar la taxa o no «generava dubtes».

El Sipaag defensa que els funcionaris tinguin altres feines

El Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) va enviar ahir un comunitat per demanar que els funcionaris puguin exercir una altra feina. El col·lectiu es va pronunciar sobre el cas Chato i sobre els presumptes casos d’altres funcionaris que també haurien cobrat de la FAF .

En aquest sentit, el Sipaag va recordar que durant les negociacions per a la reforma de la Funció Pública ja es van mostrar contraris a «l’exclusivitat professional» dels funcionaris, i defensa que la seva feina «només hauria de ser incompatible amb activitats que entressin en conflicte d’interès amb el treball a l’Administració».

El sindicat va recordar que a la llei es van introduir «alguns supòsits» per permetre aquesta casuística, com ara el fet de no treballar a temps complet, de tenir un contracte d’interinitat per menys d’un any o tenir un sou inferior al 12’% del salari mínim interprofessional. En cas de complir amb aquests requisits, el Sipaag va recordar que es pot exercir una segona feina sempre que es demani l’autorització a la Secretaria d’Estat de la Funció Pública.

De totes maneres, el Sipaag considera que el text actual «pot provocar arbitrarietat» i que això pot desembocar a situacions de «desigualtat flagrant», com ara que «alguns treballadors amb salaris baixos no puguin obtenir el permís i, en canvi, n’hi hagi d’altres en millor situació que ni tan sols el demanin». El sindicat, que assegura que no vol fer consideracions polítiques, demana que es canviï la llei per «regularitzar totes les situacions que calgui» i afirma que no és «oportú dur a terme una persecució per motius d’incompatibilitat». En aquest sentit, van celebrar la voluntat de Jordi Gallardo i d’Eric Jover per «clarificar» els punts de la normativa.