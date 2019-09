L’FC Andorra nodreix la lliga nacional amb els seus exjugadors

L’ascens als despatxos de l’FC Andorra de Gerard Piqué ha implicat que molts jugadors que van militar la passada temporada a l’equip hagin estat cedits a conjunts de la lliga nacional o bé hagin decidit no renovar amb l’entitat per diversos motius, entre ells, professionals.

D’aquesta manera, molts jugadors del Principat que jugaven a les ordres de Gabri García, ara ho faran a la competició domèstica, on aportaran molta qualitat a una lliga que creix any rere any. Precisament, el club que més s’ha beneficiat d’aquesta situació ha estat l’Inter d’Escaldes, que ha decidit apostar perquè aquests jugadors vesteixin la seva samarreta, amb l’objectiu de poder anar a disputar la Lliga de Campions o l’Europa League un cop hagi acabat la lliga domèstica. Els escaldencs es van proclamar l’equip revelació la temporada passada i aquesta voldran fer un pas més, objectiu que pot ser possible amb jugadors com Emili Garcia, Marc Pujol, Cristian Kiki Martínez, Jordi Betriu i Rui Beja. Així, l’Inter serà un dels principals conjunts que nodriran la selecció del Principat.

Pujol i García van ser les dues primeres incorporacions a ser anunciades, juntament amb el porter José Antonio Gomes, que militava a la UE Santa Coloma. «Estic molt content i em fa

El Vallbanc ha estat un dels altres equips més beneficiats, aconseguint els serveis de dos jugadors

molta il·lusió aquest projecte engrescador i seriós, crec que des de l’any passat l’Inter és un dels tres millors equips del país», comentava Pujol i destacava que «espero aportar el meu granet de sorra per assolir els objectius d’arribar a Europa i superar el resultat de l’any passat». «Es farà un pas més tant en entrenaments com en rendiment, aportaré saber estar en moments de partit, intentar llegir-lo bé i no faltarà treball», remarcava. Beja, per la seva part, afirmava que «agafo el projecte amb molta il·lusió, amb ganes de treballar i d’ajudar en el seu creixement, cosa que ja ha aconseguit en els darrers anys». «Arribo per complir els objectius proposats, va faltar una passar per arribar a Europa», explicava i afegia que «assumirem el pas des del començament, treballant molt».

La UE Santa Coloma i la UE Engordany han estat dos altres equips que també han aprofitat per fitxar

Per la seva banda, Emili subratllava que «l’Inter ha mostrat un gran interès per a mi, vam arribar fàcilment a un acord i aquí estic». «Gaudeixo de la meva humilitat, el meu sacrifici i el meu esforç i penso donar aquests tres fonaments perquè vagi tot a millor», manifestava. «No sóc de seguir molt la lliga andorrana però la gent m’ha parlat molt bé de l’equip, futbolísticament va ser un dels equips forts a pocs punts del campionat, un fet que crida l’atenció, la gent ve aquí perquè es fan les coses bé», sentenciava.

Per altra banda, un altre equip que també s’ha beneficiat de la situació ha estat el Vallbanc FC Santa Coloma. Jordi Aláez va ser el primer jugador que va ser anunciat com a colomenc, ho va fer abans que l’equip jugués la Lliga de Campions, marxant amb la condició de cedit. Qui va seguir els seus passos després va ser el seu company Àlex Sánchez.

Així mateix, Marc Ferré va fitxar per la UE Engordany abans dels compromisos europeus dels blanc-i-negres i el porter Xisco Pires, que primer semblava que fitxaria per la UE Sant Julià, finalment va decidir incorporar-se a les files de la UE Santa Coloma.

L’altre porter de l’Andorra, Víctor Silverio, sí que ha decidit seguir vestint de tricolor però ho farà sent el porter del filial de Carlos Sánchez, equip on hi ha jugadors com l’exescaldenc Xavi Andorrà.

Un altre jugador que ha decidit fer un canvi radical a la seva vida ha estat Claudi Bové, que va arribar al mercat d’hivern per estar a les ordres de Gabri. Bové, que tenia una oferta per militar al Sant Ildefons, ha decidit marxar a Austràlia per motius professionals, on no descarta buscar també un projecte futbolístic.

Cal recordar que Joel Martínez, Miki del Castillo, Miquel Torres, Josep Balletbó i Roberto Gomes, Aaron Sánchez, Eric de Pablos i Roger Nazzaro ja van deixar l’equip al mercat d’hivern i molts d’ells també van trobar el futur a la lliga nacional.

Els jugadors andorrans que es queden ara a l’Andorra, amb el mercat ja tancat, són Àlex Martínez, Joan Cervós, Ludo Clemente, Ricard Cucu Fernández i Izan Fernández, jugador del juvenil però que entrena amb el primer equip.

Imbernón s’estrena amb un empat contra el Lusitans

El juvenil de l’FC Andorra va començar la pretemporada amb un empat a dos contra l’FC Lusitans, equip que lluitarà aquesta temporada per tornada a la primera divisió. Va ser un partit igualat on van destacar els gols de Pere Grau i d’Izan Fernández. Aquest partit va suposar l’estrena del tècnic Richard Imbernón a la banqueta de l’equip tricolor.