De #HemTornat a #CapiCor

Quan el MoraBanc va aconseguir pujar a Lliga Endesa, va començar a destacar per les seves campanyes de comunicació per captar aficionats. La primera temporada el club jugava amb l’#HemTornat i #l’ACB jaésaquí i després van seguir presentant diferents eslògans com el #SomUnPaís, #HoPortesDins, #MaiPor, #TuDissimula i finalment, aquest any aposten pel #CapiCor, campanya que es va presentar ahir davant els mitjans del país, revelant també en primícia el darrer capítol de la minisèrie Operació Hashtag en la qual es pot veure els grans dots interpretatius del cos tècnic del club i de Guille Colom, en el qual busquen la carpeta Top Secret de l’ACB amagada dins la casa d’Isabel Pantoja.

«El cap ens ha de guiar sempre en aquest creixement sostingut però relacionat amb la lògica que ha fet el club i el cor ens connecta amb les emocions que sempre hem defensat, som els del #MaiPor i aquí hi posarem el cor», va explicar el cap de comunicació del club Gabriel Fernández.

Més enllà de les originals idees que el club sol tenir, convertint-se sempre en un de les entitats que més reaccions positives té a les xarxes, oferint un toc d’humor al bàsquet espanyol, l’entitat va presentar la seva campanya d’abonaments, en la qual, com a principal novetat s’inclouen tots els partits de la Lliga Endesa i de l’EuroCup. Per tant, des de 175 euros es pot assistir a un mínim de 22 duels i a un màxim de 39. La temporada passada, assolint les semifinals de la competició europees, el club va disputar 27 enfrontaments al Poliesportiu.

Els carnets es poden recollir a partir del dia 18 d’aquest mes i com a regal cada abonat tindrà una samarreta de la nova campanya, a més de cinc entrades gratuïtes, tres per a l’EuroCup i dues per a l’ACB que poden activar a la seva elecció a excepció dels enfrontaments Premium.

Per altra banda, Fernández va assegurar que esperen superar els 2.500 abonats aquest curs.