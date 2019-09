Graells alerta de la possibilitat que el CAVA desaparegui

El recentment escollit president del Club d’Atletisme Valls d’Andorra (CAVA), Josep Greaells, va explicar ahir que «fa una temporada que la cosa no acaba de funcionar» i que «vam fer una junta extraordinària per veure si seguíem o si hi havia gent que es volia implicar».

En aquest context va assegurar que el club podria desaparèixer per problemes econòmics però que «estem pendents d’una subvenció del Comú d’Andorra la Vella». «Ens vam presentar i hem decidit seguir fins a finals d’any per aixecar el club», comentava i recordava que per això caldran els diners del Comú i els que els deu la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA). També va comentar que «tenim l’escola que més o menys tanquem números amb les quotes» però que «el club depèn de l’FAA i del Comú i, per tant, dels socis que tinguem». Per aquest motiu, esperen al voltant de 4.000 euros.

A més, va indicar que no van poder inscriure els atletes a Lliga Catalana perquè «tot ho gastem en promoció, en pagar les quotes de les federacions i en equipacions». Tot i això, va agrair el fet que els atletes de cert nivell estiguin subvencionats per la federació, com és el cas de Pol Moya. «Ara hem de gestionar millor els diners i veure a on arribem, nosaltres lluitarem», assegurava i es comprometia a seguir celebrant el cross i el meeting.