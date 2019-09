Vuit secretaris d’Estat juren o prometen avui el càrrec

Fins a vuit secretaris d’Estat juraran o prometran avui el seu càrrec. Es tracta de Marc Pons, secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana; Marc Ballestà, secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals; Joan León, secretari d’Estat de Justícia i Interior; Cèsar Marquina, secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures; Maria Teresa Milà, secretaria d’Estat d’Afers Socials, Habitatge i Joventut; Helena Mas, secretària d’Estat de Salut; Justo Ruiz, secretari d’Estats d’Esports; i Lara Vilamala, secretària d’Estat de Funció Pública. No ho faran encara ni Marc Galabert, secretari d’Estat de Diversificació Econòmica, ni Marc Rossell, secretari d’Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat, ni tampoc el secretari d’Estat d’Economia, Salustià Chato, que els darrers dies s’ha vist immers en una polèmica per no declarar l’IRPF d’activitats fetes a part de la seva antiga feina com director de pressupostos.



El retard en el jurament dels tres responsables governamentals, però, no té cap relació amb el cas Chato, segons van informar fonts de l’Executiu. En el cas de Rossell, ell mateix va avisar amb antel·lació la seva indisposició per jurar o prometre el càrrec avui, mentre que en el cas de Galabert i Chato han decidit aplaçar l’acte perquè el ministre d’Economia del qual depenen directament, Jordi Gallardo, està fora del país, en un viatge en motiu d’una trobada internacional amb homòlegs d’altres països.



Des del Govern no van indicar quan es duran a terme les possessions oficials dels càrrecs dels tres secretaris d’Estat que queden, tot i que van deixar clar que no té cap vinculació amb la polèmica dels darrers dies.