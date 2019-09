Per a 10 anys més de Fòrum

El pròxim 21 de setembre el Bar ‘O Ordino acollirà la 9a Assemblea dels Joves amb la voluntat que totes les persones, andorranes i residents, d’entre 16 i 29 anys participin i «donin forma a qüestions de gran transcendència» pel jovent. El principal objectiu de la trobada, però, serà aprovar els pressupostos d’enguany, ja que en les darreres dues assemblees no es van aconseguir per manca d’assistència. La llei fixa que són necessaris com a mínim 60 vots –que també es poden delegar– o bé l’actual junta s’haurà de dissoldre i es convocaran noves eleccions. Des del Fòrum demanen la màxima participació i per aquest motiu, un dia abans, el 20 de setembre, les joventuts de les principals organitzacions polítiques intervindran en un «after-work» a Caldea, en el qual es vol «facilitar el diàleg i promoure les polítiques juvenils transversals a totes les ideologies», tot encarant els comicis comunals del mes de desembre.



Des que el nou Consell General es constituís, el Fòrum va iniciar una ronda de contactes amb tots els partits de l’hemicicle per presentar-los les seves demandes i necessitats. Així, ahir el seu tresorer i un dels vocals es van reunir amb el ministre de Joventut, Víctor Filloy, el director del Departament, Joan Carles Villaverde, i la secretària d’Estat, Teresa Milà. Segons van explicar, va ser una trobada «molt bona», on el ministre es va mostrar disposat a tirar endavant el Fòrum i a millorar-ne les condicions actuals. Entre les principals peticions dels joves hi ha l’ampliació de la franja d’edat dels integrants –dels 16 als 35 anys–, l’assignació d’un local on juntar-se periòdicament, assessorament tècnic, la difusió del Fòrum a les escoles per donar a conèixer els seus beneficis o la descentralització de l’estructura de l’associació, a través del vot electrònic o la firma digital.



Tot plegat, recorden, no serà possible sense la participació activa dels joves del país que d’aquí a 15 dies tenen una nova oportunitat per fer sentir la seva veu.