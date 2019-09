Cultura crea un catàleg amb les obres de la Setmana del Llibre en Català

L’àrea de Lectura Pública i Biblioteques del Ministeri de Cultura i Esports participarà en la 37a Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà entre el 6 i el 15 de setembre a Barcelona. Amb l’objectiu d’aixoplugar els autors andorrans i pirinencs, Cultura vol presentar les publicacions que, de manera directa i indirecta, s’han fet per encàrrec o amb suport institucional perquè s’exposi una mostra del ventall editorial d’Andorra i del Pirineu. Per això, com a novetat, enguany s’editarà un catàleg que inclourà el conjunt de les obres que es posaran a la venda.

Tot i així, a la parada també hi haurà obres d’autors andorrans publicades per segells catalans com Grup 62, Meteora o Apostroph. En total s’oferiran 228 títols, inclòs algun material com la revista Portella i la revista que edita Àgora Cultural cada any. La Setmana del llibre en català agruparà 219 expositors, un 7,5% més que l’any passat, amb l’objectiu de promoure la lectura i la venda de llibres en català.