Es redueixen les incidències en el segon dia de les noves línies de bus

No va ser una estrena triomfal, però el Govern va rebaixar ahir el grau de les incidències viscudes durant la primera jornada de les noves línies de busos nacionals a quelcom anecdòtic. El segon dia es va saldar amb menys problemes, que es van focalitzar en l’Estació Nacional d’Autobusos (ENA) per bescanviar els antics abonaments pels nous. «Paciència», és el remei que recepta als usuaris l’Executiu, que reitera que la implantació de la nova xarxa d’autobusos és progressiva i no acabarà fins al 2020. «S’aniran fent millores», prometen fonts de l’Administració. Mentrestant, la principal queixa dels usuaris segueix sent la falta d’informació del servei.



El servei encara no disposa de totes les novetats anunciades, com ara la megafonia o les pantalles interiors que indicaran les parades. A més, els autobusos encara no estan definitivament retolats. Tot plegat també provoca queixes dels usuaris, que lamenten la falta d’indicatius en els autobusos. «Crea confusió veure els antics busos de la línia Exprés fent ara l’L6 tot i mantenir el rètol de la ‘é’ gegant tan característica del servei», va explicar ahir la Carme Noguer mentre feia cua a l’ENA per bescanviar l’abonament. «La gent gran no veiem el que posa a les pantalles lumíniques situades a la part superior dels vehicles. Esperem que el bus arribi i preguntem al xòfer quina línia és», va detallar ahir el Francesc Costa mentre esperava en una parada de l’L1 juntament dels companys de la casa pairal d’Andorra la Vella.



La posada en marxa del nou servei també està comportant altres mancances, com el fet que en alguns casos es descompensin les freqüències de pas o que encara no estiguin instal·lades les marquesines de les noves parades, com la situada davant de l’ENA, així com que hi hagi parades, sobretot a les valls d’Orient, que encara no tinguin els nous horaris i recorreguts.

Terminis «massa curts»

«Avui [per ahir] no hi ha hagut tantes cues i les que s’han produït han sigut més ràpides i pràctiques», va explicar el gerent de l’ENA, Jaume Vidal, que va admetre que, tot i preveure l’afluència d’usuaris, dilluns es va produir «una massificació» durant tot el dia a la instal·lació. En aquest sentit, el responsable va recordar que el Govern ha donat dos mesos per bescanviar les antigues targetes multiviatge per les noves i va convidar als usuaris a acudir a l’estació de forma gradual.

Tot i això, Vidal va afirmar que «potser s’han posat uns terminis massa curts per implantar el nou model de transport i tot ha sigut molt precipitat».

És necessari un certificat d’Hispano per recuperar el saldo

El Ministeri d’Economia, Jordi Gallardo, ja va avisar que els usuaris que posseïssin algun abonament de les línies que fins diumenge va operar Hispano Andorrana no podrien fer el bescanvi dels abonaments directament a l’Estació Nacional d’Autobusos (ENA). El motiu rau en el fet que la companyia no va aconseguir cap concessió de les noves línies nacionals. El departament va anunciar que haurien d’anar al Servei d’Atenció al Consumidor a notificar la seva situació, però finalment s’ha optat per una altra solució: abans d’anar a l’ENA a realitzar el canvi de viatges de l’antiga targeta –de color blau– a la nova, els usuaris han d’acudir a l’oficina de la companyia, situada al carrer Prat de la Creu número 85 de la capital. Allà els emetran un certificat amb el saldo que tenen pendent. Aleshores sí que podran bescanviar els viatges a l’estació entregant el document emès.