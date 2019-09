La fundació de l’Escola Meritxell crea una empresa inclusiva

A les portes d’un nou curs, la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) va anunciar el gran projecte que desenvoluparà a partir de final de mes: una empresa d’inclusió sociolaboral que, amb les instal·lacions a Sant Julià de Lòria, donarà feina a entre 80 i 90 dels 450 usuaris que atén, tant a l’escola especialitzada com en els diferents serveis que ofereix. «Crearà noves oportunitats», va indicar la directora general de l’ens, Celine Mandicó, ja que l’edat no serà un obstacle: es podran inscriure joves i adults.



Mandicó va precisar que el projecte «s’ha d’anar perfilant» fins que sigui una realitat, ja sigui a finals de setembre com a principis d’octubre. Per això, no va voler anunciar més detalls al respecte. El que està clar és que suposarà «l’ampliació de la cartera de clients de la funció, la producció i, evidentment, la contractació de més persones amb discapacitats», va precisar la responsable.



D’altra banda, l’FPNSM seguirà desenvolupant el canvi de metodologia que va començar fa cinc anys, que implica dotar a les persones amb discapacitat d’una autodeterminació i millorar la seva qualitat de vida. En aquest sentit, Mandicó va manifestar la seva voluntat de convertir l’FPNSM en una entitat de referència més enllà d’Andorra. El motiu d’aquesta ambició rau, segons la directora general, en «l’alta qualificació dels professionals que hi treballen, els quals inclús s’estan especialitzant en diferents disciplines», i en els projectes «pioners i amb molt bons resultats» que la institució ha implantat al llarg dels anys.



«Podem ser un model a seguir», va afirmar Mandicó, a la vegada que va ressaltar dos programes. D’una banda, el Fem camí, destinat als joves usuaris d’entre 16 i 21 anys que finalitzen els seus estudis i s’encaminen cap al món laboral, el qual vol garantir la posterior inserció laboral. De l’altra, el grup jove ocupacional, una proposta dirigida a joves del taller ocupacional d’entre els 16 i els 30 anys i que vol donar resposta a les seves necessitats específiques de transició cap a la vida adulta.

Conferència anual

Mandicó va anunciar els objectius a curt termini de la FPNSM en la roda de premsa prèvia a la conferència anual que avui organitza la fundació amb el patrocini de Grup Heracles. Sota el nom Paradigmes eficaços per a la inclusió: drets, suports, qualitat de vida i autodeterminació, el catedràtic espanyol en psicologia de la discapacitat Miguel Ángel Verdugo farà avui dues ponències sobre la matèria al Centre de congressos d’Andorra la Vella.



Una anirà destinada als 253 professionals amb els que compta l’entitat i profunditzarà en els mètodes i tendències més innovadors, tant teòrics com pràctics, que permeten «fer les coses en funció del benestar de les persones», va explicar l’expert. L’altra donarà eines als familiars dels usuaris que actualment atén la fundació. «La família també ha de canviar, actualitzar o avançar en les maneres de construir la vida amb el seu fill o familiar. Ja sigui donant-li més autonomia o potenciant la seva autodeterminació. La qüestió és que pugui escollir i decidir la seva pròpia vida, no la que li imposa una organització, una política pública o la família», va manifestar Verdugo, autor de nombrosos treballs que actualment apliquen els professionals i els centres especialitzats.