Els Bombers rescaten dues noies en una via ferrada al Roc del Quer

Dues noies han sigut rescatades aquesta tarda a la via ferrada del Roc del Quer, a Canillo. Segons fonts dels Bombers, que es s'han desplaçat fins a la zona amb helicòpter, les dues escaladores estan en bon estat de salut i no les han hagut de traslladar a l'hospital.

Els Bombers han rebut l'avís als voltants de tres quarts de set de la tarda per part d'una de les noies, que s'ha quedat bloquejada i ha alertat el cos perquè no podia continuar. Des del cos no han pogut precisar la seva edat ni si són o no residents i han afirmat que totes dues portaven l'equipament necessari. Fins a la zona s'hi han desplaçat dos membres del Grup de Rescats de Muntanya (GRM).