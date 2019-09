El Govern tanteja el PS i terceravia per fer front comú davant de la UE

El Govern ja ha començat a obrir la caixa d’un dels temes que està cridat a ser espinós durant aquesta legislatura. L’Executiu encapçalat per Xavier Espot es va reunir ahir a la tarda amb el president del grup parlamentari socialdemòcrata i cap de l’oposició, Pere López, per temptejar la formació i incloure-la al pacte d’Estat sobre l’acord d’assocació amb la Unió Europea (UE).

El Govern de coalició encapçalat pels demòcrates, que en campanya electoral es van comprometre a posar en marxa una taula comuna amb la resta de forces per compartir informació i tenir més força de cara a la resta de procés de negociació amb Brussel·les, ha enviat una proposta tant als socialdemòcrates com a terceravia per tal d’establir les regles del joc de funcionament del futur pacte d’Estat.

Aquest és el pas previ per tal de segellar la configuració d’un dels tres pactes proposats pels taronja -que s’afegiria el futur acord per a la sosteniblitat de les pensions i per a la reforma sanitària- i al qual tant el PS com el partit de Josep Pintat hi han posat condicions. En el cas dels socialdemòcrates, Pere López, que va sortir amb bones sensacions de la reunió per la «predisposició» tant d’Espot com del secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, per la intenció de voler compartir la informació del procés negociador, un dels punts és establir que una de les clàusules permeti a la formació de centreesquerra «discrepar» en cas que hi hagi aspectes plantejats, sobretot pel que fa a les prestacions socials, que generin desavinences amb el Govern. Mentrestant, des de la formació conservadora, com ja va anunciar al juliol, es defensa que els presidents dels grups parlamentaris puguin formar part de la posició negociadora.

Suport a la idea global

López va admetre que el Govern, que va optar per no fer declaracions, és qui porta el timó de les negociacions i que, malgrat que hi hagi discrepàncies i que no totes les posicions seran compartides, la formació no abandonarà el vaixell per arribar a un acord amb la UE. «Seguirem donant suport a la idea global però sabent que entre demòcrates i socialdemòcrates hi ha diferències ideològiques que es traslladaran en l’acord d’associació», va dir López, que va posar com a exemples les desavinences entre els dos partits en quant a les quotes o a les prestacions d’atur.

«Penso i intueixo que hi hauran posicionaments comuns i que això [en referència a les discrepàncies], quedarà restringit en aspectes que quantitativament no son elevats, però que poden ser importants», va dir López, que en tot cas va remarcar que en el l’aspecte de les diferències, prevaldrà el posicionament del Govern. «El consens no serà possible en el 100% dels punts, però sí que hi ha la voluntat de treballar-ho i assolir-ho», va dir el líder dels socialdemòcrates al Consell General, que al mateix temps també es va encarregar de diluir una de les propostes del seu rival en les anteriors eleccions celebrades a l’abril.

En aquest sentit, López va evitar qualificar-la de pacte d’Estat, sinó que es va referir a un «acord de col·laboració». «No sé si serà ben bé un pacte d’Estat perquè estarem parlant més d’un acord de procediment o de memoràndum de col·laboració», va dir el polític, que va valorar de manera satisfactòria el «canvi de tarannà» del nou Govern d’Espot per voler compartir informació sobre la negociació amb la UE, després que en la passada legislatura l’Executiu encapçalat per Toni Martí va acabar pràcticament sol davant de les fortes crítiques de l’oposició per la falta de transparència.

López va explicar que la intenció és segellar les clàusules prèvies a la configuració del pacte amb les diferents forces en les dues properes setmanes. «De moment ens correspon creure en la bona predisposició manifestada pel cap de Govern i el Secretari d’Estat en relació al fet que la informació es compartirà i que hi haurà mecanismes perquè sigui efectiu», va concloure López.

Una fórmula de consens

En quant a la proposta de terceravia, que al juliol també va presentar les seves clàusules de cara al futur de les negociacions, com ara ser membres observadors i que els presidents dels grups parlamentaris puguin aportar propostes i fer esmenes a la línia negociadora del Govern, López va dir que aquest aspecte encara no s’ha resolt i que, per tant, queda pendent de cara a futures reunions amb la formació conservadora. «Suposo que caldrà trobar una fórmula de consens entre el que proposa el Govern, terceravia i les propostes addicionals del PS que les farem les properes setmanes», va afirmar López.

Preguntat per les expectatives del Govern de culminar les negociacions en dos anys, tal i com va dir fa gairebé dos mesos Landry Riba -i abans el Parlament Europeu-, López no va voler marcar una data per tancar el full de ruta. «Se’ns fa difícil sense haver vist [més informacions]més enllà de les explicacions de Riba», va dir.