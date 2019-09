Els tres radars nous començaran a multar a partir del 9 de setembre

Els tres nous radars instal·lats recentment a les principals carreteres del Principat ja estaran plenament operatius a partir del 9 de setembre. A partir d’aquella data, se sancionarà els conductors que excedeixin el límit de velocitat permesa en els punts de la CG1, a l’altura de l’Estadi Comunal Joan Samarra; a la zona de les Costes –davant del restaurant Viena- i a la CG2, en el tram comprès entre la sortida sud de Canillo i l’entrada nord de la població d’Encamp. En un comunicat, l’Executiu va dir que els aparells han superat amb «èxit» el període de prova inicial «amb els ajustos i certificacions corresponents».

Davant dels dos nous radars ubicats a la CG1, que estan instal·lats en tots dos sentits de la marxa, la velocitat màxima permesa és de 60 quilòmetres per hora i el de la CG2, que és de tram en sentit sud, els vehicles s’hauran d’anar adaptant a la velocitat establerta en diferents punts de la via. Aquest cinemòmetre estava ubicat entre el Punt de Trobada i la frontera hispanoandorrana en sentit sud. Per contra, el que hi ha en el mateix tram de Sant Julià de Lòria però en sentit Andorra la Vella s’ha mantingut.

El fet de conscienciar i no recaptar

L’objectiu principal de la instal·lació d’aquests equips de control és, segons el Govern, «conscienciar dels perills de circular a velocitats superiors a les permeses i de les conseqüències que se’n poden derivar en cas de patir un accident». En aquest sentit, el departament de Mobilitat i el cos de Policia recomanen fer una conducció «segura i responsable» i adaptar «en tot moment la velocitat dels vehicles a les característiques de la carretera i al marc normatiu».

El Govern va anunciar la instal·lació dels nous aparells durant el mes de juny, després de notar un augment de la sinistralitat a les carreteres del Principat. La instal·lació del cinemòmetre davant de l’Estadi Comunal Joan Samarra es va decidir després d’una reunió entre la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, i el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, arran d’un nou accident en aquesta zona a principis d’estiu. De fet, des de l’àrea de Mobilitat ja es va apuntar que la data perquè entrés plenament en funcionament seria al setembre.

En aquesta zona, anteriorment s’havia eliminat el semàfor per creuar des del Lycée cap a la zona de l’Estadi Comunal, un fet que es podria apuntar com una de les causes perquè la velocitat de pas dels vehicles s’hagués incrementat i que per això haguessin repuntat els accidents en aquest punt. En el moment de l’anunci dels nou radars, des del Govern es va insistir que la mesura no estava relacionada a un «afany recaptatori».